抑鬱｜25歲女抑鬱癲癇 原來欠缺一種維生素

台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、抑鬱、認知功能失調都可能出現。

25歲張小姐，一年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在身心科診所診斷為抑鬱症，服藥治療都沒有明顯改善。日前突然出現癲癇症狀，就醫後發現患者維生素B12相當低，僅有不到150pg/mL，恐是發病主因，透過針劑配合口服的維生素B12治療，不僅情緒穩定，癲癇也不再發作。

「維生素 B12 」構成神經 缺乏恐致抑鬱、癲癇

台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、抑鬱、認知功能失調都可能出現。

維生素B12的吸收得靠腸胃道，而年長者易有萎縮性胃炎或糖尿病用藥，所以65歲以上老年人缺乏的發生率約30-40%。另外，少數年輕人會因為胃部手術史、吸笑氣影響B12合成等原因而缺乏，所以像張小姐這樣年輕，且沒有疾病史和生活史的不明原因缺乏者，可以說是少之又少。