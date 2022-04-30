抗抑鬱｜每日行10分鐘 助減抑鬱風險18%

不少的研究都證明運動能促進身心健康，但生活忙碌的現代人，要抽出時間運動也有困難，尤其在疫情下健身室都要關門。其實想得到運動的好處，未必一定要做劇烈的運動，最新研究指每日只要快走10分鐘，就已經可以平緩情緒，令抑鬱症的風險下降18%。

19 萬人大型研究

該項發表在《JAMA》上的研究，涵蓋逾19萬人，以了解運動時間的長短與抑鬱症風險的關係。結果顯示，與不運動的人比較，每星期進行1.25小時的運動，亦即平均每天快走12分鐘，已經可以將罹患抑鬱症的風險降低18%，如果快走的時間多一倍至每星期2.5小時，抑鬱症的風險更加可以大減25%。