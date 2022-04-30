抗抑鬱｜每日行10分鐘 助減抑鬱風險18%

不少的研究都證明運動能促進身心健康，但生活忙碌的現代人，要抽出時間運動也有困難，尤其在疫情下健身室都要關門。其實想得到運動的好處，未必一定要做劇烈的運動，最新研究指每日只要快走10分鐘，就已經可以平緩情緒，令抑鬱症的風險下降18%。
19萬人大型研究
該項發表在《JAMA》上的研究，涵蓋逾19萬人，以了解運動時間的長短與抑鬱症風險的關係。結果顯示，與不運動的人比較，每星期進行1.25小時的運動，亦即平均每天快走12分鐘，已經可以將罹患抑鬱症的風險降低18%，如果快走的時間多一倍至每星期2.5小時，抑鬱症的風險更加可以大減25%。
簡單易做更有效
研究人員指出，今次研究反映大家毋須設定一些不切實際的運動目標，一些簡單易做的運動反而能帶更有效的運動好處。對於沒有運動習慣的人而言，由低劇烈程度及小量運動開始入手，再慢慢增加至適當的水平，並提醒公眾過量運動不會帶來額外的好處。
改善睡眠
美國疾控中心便建議，每星期進行2.5小時的中等程度有氧運動及每星期2次核心肌肉鍛煉，或是每星期1.25小時的劇烈運動加上核心肌肉鍛煉，有助改善睡眠及控制血壓，亦可以預防心臟病、癌症、減壓及對抗焦慮及抑鬱等情緒問題。除了打波跑步外，踏單車、快步走、做家務都是不錯的運動。