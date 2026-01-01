抗癌同時保護血管！長期高強度降血脂治療 頭頸癌病人有望遠離中風危機

若本身有高血壓、糖尿病、吸煙史，或曾接受放射線治療，更應定期追蹤血脂與頸動脈狀況，與醫生討論合適的治療策略，才能守住血管健康，避免血管加速老化。

即使曾罹癌接受治療、又合併多重心血管危險因子，血管病變仍有機會透過藥物逆轉！新竹臺大分院心血管中心醫生張恕桓指出，一名罹患舌癌，接受過放射線治療病人，血管因為受損，比一般人面臨更高的中風與心肌梗塞風險。最新的臨床案例證實，透過長期、積極的高強度降血脂治療，頸動脈斑塊不但未再惡化，反而明顯縮小，成為臨床上少見又極具指標意義的案例。

放療加速動脈硬化 醫療團隊啟動高強度降脂治療

收治病例的張恕桓醫生指出，這位男性病人，曾於2017年因舌癌接受放射線治療，雖然有成功抗癌，但他長期飽受高血壓與口乾等問題困擾。更雪上加霜的是，2021年透過影像檢查發現，該名男病患的右側頸內動脈，已出現明顯的粥狀硬化斑塊，造成約50%的血管狹窄，使其成為潛在的中風高風險族群。

張恕桓醫生表示，這類接受放射線治療的癌症病人，因為血管內皮較容易因為電療受損，動脈硬化進程也會加速。因此心血管中心團隊便對這名癌友啟動積極照護，除了指導病人規律服用高強度降血脂藥物(他汀類藥物，Statin)，並嚴密追蹤血管變化。

長期強效降脂見成效 頸動脈斑塊縮小、血流更順暢

後來經過長期治療，張恕桓醫生提出最新的2025年追蹤影像顯示，這位病人的頸動脈斑塊，體積已明顯縮小，血管壁恢復光滑，血流也變得更加順暢。

張恕桓醫生表示，這個案例清楚地展現，持續使用高強度降血脂藥物，能有效降低壞膽固醇(LDL)濃度，進而穩定甚至逆轉斑塊體積。雖然積極控制血脂肪，是國際治療指引的常規決策，但此案例也讓一般人可以直接看到，血管病變並非不可逆，長期治療還是可以帶來具體成效。