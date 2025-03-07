抵禦感冒病毒 使用VirX隱形口罩 保護你的健康

VirX 隱形口罩
防禦感冒病毒噴鼻劑
隨著感冒和其他呼吸道病毒在全球繼續激增，醫院新症不斷增加，對公共衛生的影響仍然很大；我們更要主動保護老年人、慢性病患者或身體抵抗力較弱的人士。擁擠的空間，如地鐵及大型表演場地，更構成了高危的傳播地方或途徑。
全球信賴 以科學為後盾
VirX由加拿大的SaNOtize開發，經美國猶他州立大學研究所驗證，臨床證明可以阻擋99.9%的呼吸道病毒，包括H1N1、感冒病毒、RSV合胞病毒。其物理作用在鼻腔中形成一道隱形屏障，阻擋病毒長達8小時。同時，VirX通過改變宿主蛋白來破壞病毒複製，從而大大降低傳播和感染風險。
適合高風險環境
VirX在口罩使用不便的地方，提供可以信賴的選擇:
- 公共交通工具如地鐵、飛機
- 大型活動如音樂會、大型體育節目
- 老人院、醫院充滿病菌的環境
優先考慮
抵抗力較弱的人士的安全
對於高危人士，VirX 增加了一層關鍵的保護。適合12歲以上，可作為傳統口罩的替代品；同時亦可一起使用。孕婦或哺乳期婦女應先諮詢醫生。
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現已在萬寧及各大藥房有售
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