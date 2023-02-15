抽筋｜夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？ 3貼士遠離痛楚

夜間腿抽筋最常見的是小腿肚(腓腸肌)突發性、不經意的收縮，肌肉產生糾結及僵硬的劇烈疼痛感，這樣劇烈的不適感大約維持數秒至十分鐘，病患可能會無法移動或從睡夢中痛醒。

年約60歲的王阿姨，長時間飽受半夜腿抽筋所苦，不僅影響睡眠品質，甚至在氣候轉冷時，夜間腿抽筋情形更加頻繁，王阿姨擔心身體出了問題，故至新竹臺大分院新竹醫院就診，經醫師檢查後，診斷為夜間腿抽筋；醫師藉由衛教方式引導王阿姨預防及改善，數周後，抽筋再也沒有發生過，終於可以一覺好夢。

夜間腿部抽筋 寒冬發生率增

新竹臺大分院家庭醫學部藍亦倉醫師說明，夜間腿抽筋最常見的是小腿肚(腓腸肌)突發性、不經意的收縮，肌肉產生糾結及僵硬的劇烈疼痛感，這樣劇烈的不適感大約維持數秒至十分鐘，病患可能會無法移動或從睡夢中痛醒。而每個人都可能有夜間腿抽筋的困擾，其中50歲以上的族群比率更高達50%，且此情況會隨著年齡增長而增加，另寒冬的發生率更為夏天的兩倍。