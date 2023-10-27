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健康
2023-10-27 09:30:00

抽筋｜毅行者大敵 4個方法預防抽筋

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抽筋｜毅行者大敵 4個方法預防抽筋

抽筋｜毅行者大敵 4個方法預防抽筋

相信不少人都試過抽筋，部分情況下做慢慢為肌肉做一個伸展就可以緩解，但嚴重的話可以抽完再抽，令你失去行動能力。為免於一年一度、特地訓練多時的毅行者中抽筋，註冊物理治療師莊子聰提供了4個預防方法，助你以最佳成績完成賽事。

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小腿抽筋最常見

莊子聰表示，抽筋的學名稱為「運動誘發的肌肉不自主運動」，「美國Western State的長跑運動會2015年的研究指，頭三位最常抽筋的位置是小腿、前大腿四頭肌和後大腿膕繩肌。有研究發現輕度抽筋影響67%的三項鐵人運動員；嚴重抽筋情況只出現在0.1%半馬或全馬運動員。雖然暫時沒有特別看到一些關於100公里以上的行山數據，但是據臨床經驗歸納，由於毅行者是一個很長途和要過夜的運動，抽筋的風險頗高，一行四人中總有一人在賽事中經歷最少一次抽筋。」

如何區別抽筋的嚴重程度？莊子聰解釋，「輕度抽筋只要坐下來伸展10秒、20秒或1分鐘便會沒事，可以繼續比賽。嚴重的抽筋則為伸展1分鐘後站起來，隨即又再抽筋，需要再次伸展；又或是這一陣子OK，到再走1015分鐘後又再抽筋，會不斷發生的便算嚴重。」

動態式伸展

賽前做10分鐘以上動態式伸展，為肌肉預熱，可減低抽筋風險。

抽筋3大成因

抽筋原因主要有幾下幾項。

 

抽筋3大成因 抽筋3大成因 抽筋3大成因

預防抽筋

當知道抽筋的成因，便可以針對性地作出預防，莊子聰提供以下4個方法。

 

預防抽筋方法 預防抽筋方法 預防抽筋方法 預防抽筋方法
註冊物理治療師莊子聰

莊子聰指毅行者要「行通頂」，容易抽筋。

運動時個肚抽住，都係抽筋？

當腹部抽住痛的時候，大家會想是否進食不夠、胃抽筋，還是胃痛？原來它是Exercise-Related Transient Abdominal Pain(ETAP)。成因包括橫膈膜缺血、神經痛、飲食對腸胃的干擾，或者內臟韌帶受壓。莊子聰指，「因為你不斷在郁動、走路的時候，大腿屈肌的郁動，及內臟的韌帶會不斷在摩擦，就會引起炎症。」而其中一個常見的情況是，用餐後不久便進行劇烈運動，也會引發這種腹痛，「毅行者也需要邊走邊吃，血液要分配去四肢，進食後又要分一點去胃，如果兩邊失衡就會產生干擾痛。」幸而年過40的朋友，出現ETAP的機率會稍低，愈年輕就愈常出現。

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