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健康
2023-11-26 17:16:09

拆解惡性腦瘤　膠質瘤與轉移性腦瘤治療

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「有位30多歲的女士，因為癲癇發作被送至急診室，檢查發現有顆惡性腦瘤。」林口長庚醫院腦腫瘤神經外科陳科廷醫師表示，「她的腫瘤長在感覺區與語言區的交界，為了能在切除腫瘤時，盡可能保留腦部功能，所以建議患者接受清醒開顱手術。」

 

術後，患者可以回到職場，日常生活也沒有受到影響。陳科廷醫師說，這位患者在追蹤三年多後，曾因為腫瘤復發再次接受了清醒開顱手術，目前仍持續追蹤治療。

從發病開始，患者在治療過程中的討論都非常投入。陳科廷醫師說，代表患者可以充分理解到，在治療惡性腦瘤時，保留功能是多麼重要的一件事。

常見的惡性腦瘤可分兩大類，一類是「原發性惡性腦瘤」，一類是「續發性惡性腦瘤」。陳科廷醫師說，原發性惡性腦瘤有很多種，最常見的是膠質瘤（glioma）；續發性惡性腦瘤，就是轉移性腦瘤，最常見的是肺癌、乳癌的腦轉移。

膠質瘤是發源自神經膠細胞的腫瘤，具有三個特徵。陳科廷醫師解釋，第一個是膠質瘤會沿著神經路徑生長，第二個是膠質瘤跟正常的腦組織間沒有清楚的分界，第三個是膠質瘤會對生長位置的腦功能造成影響。

膠質瘤症狀多變化

膠質瘤症狀多變化

在治療膠質瘤時，大家最在意的就是腫瘤的位置、大小、以及對患者腦部功能所造成的影響。

膠質瘤常發生於額葉、顳葉、島葉、頂葉，而對各個部位的功能造成影響。陳科廷醫師說，若膠質瘤長在額葉，患者可能以語言功能下降、記憶力變差、神經退化等症狀來表現；若膠質瘤長在頂葉，患者可能以運動障礙、感覺缺損等症狀來表現；如果膠質瘤長在顳葉或島葉，患者可能以癲癇來表現。

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膠質瘤手術 最大化保存腦部功能

手術通常是治療膠質瘤的第一步，也是最重要的一步。陳科廷醫師說，因為唯有手術可以取得腫瘤的檢體，才能夠得到確定的病理診斷，幫助擬定後續的治療計劃。

國際上的趨勢是進行安全最大化手術切除，希望在安全範圍下做最大的切除。陳科廷醫師說，一個是採用「清醒開顱手術」，即時監測患者的腦部功能。

進行清醒開顱手術時，醫療團隊會在手術當中喚醒患者，讓患者可以自然的對答。陳科廷醫師說，醫療團隊會利用一系列題目、圖片，測試患者的語言、理解、算數、手腳的運動協調能力等。讓外科醫師能在移除腦部腫瘤的過中，了解患者的腦部功能，確保患者腦部功能得到最大化的保存，並且將腦部腫瘤最大化的移除。

膠質瘤手術治療

膠質瘤手術治療

如果患者的腦部腫瘤長在不適合清醒開顱手術的位置，可以使用螢光導引輔助顯微手術輔以術中運動神經功能監測。陳科廷醫師說，利用特殊藥物讓腦部腫瘤細胞發出螢光，幫助醫師在顯微鏡下精準清除發出螢光的腫瘤細胞，並且利用即時的神經監測確保運動神經不受影響。

膠質瘤患者在術後還需要接受其他治療，例如放射治療、化學治療、標靶治療等。陳科廷醫師說，臨床試驗也是膠質瘤重要的輔助治療，國際上的治療準則已納入臨床試驗。如果有適合的臨床試驗，醫師都會鼓勵患者參加，幫助爭取最大的機會。

患者加入臨床試驗，其實是接受最完整的評估跟保障。除了接受標準治療外，還會接受新穎治療，有機會達到較佳的治療成效。

轉移性腦瘤 手術治療助攻

續發性惡性腦瘤相當常見，各種癌症都有可能出現腦部轉移，其中最常見的是源自肺癌、乳癌的腦轉移。陳科廷醫師說，針對轉移性腦瘤，手術切除通常扮演輔助治療的角色。

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各種癌症都有可能出現腦部轉移

各種癌症都有可能出現腦部轉移

「神經外科醫師的任務就是把手術做得越微創越好，對患者傷害越小越好，恢復越快越好，越沒有併發症越好。」陳科廷醫師說，「讓患者能盡快恢復，順利地接受原發惡性腫瘤所該接受的治療。」

貼心小提醒

惡性腦瘤可能影響腦部功能而造成各式各樣的症狀，根據腫瘤起源，可區分為原發性腦瘤或續發性腦瘤。陳科廷醫師說，針對原發性腦瘤，手術治療的目標是安全最大化手術切除，希望在保存腦部功能的狀況下，盡量移除腦部腫瘤；針對續發性腦瘤，手術切除通常扮演輔助治療的角色，希望讓患者盡快恢復，以接受後續治療。建議患者要跟醫師詳細討論，共同擬定合適的治療策略！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：拆解惡性腦瘤，膠質瘤與轉移性腦瘤治療解析，腦腫瘤神經外科醫師圖文懶人包

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