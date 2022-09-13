拆解濕疹常見5大誤解

濕疹是香港常見的皮膚病，每5人便有一人在不同時期患有濕疹。雖然情況普遍，但不少人仍對此症存有不少誤解，皮膚及性病科專科醫生陳俊彥便為大家拆解五大常見謬誤。

謬誤一：濕疹會傳染？ 不少人以為濕疹會傳染，因為外表與癬相似，而患者濕疹皮膚的蔓延也是傳染的結果。事實上濕疹是免疫系統問題，並不會傳染。當皮膚的天然屏障破損，致敏原或細菌如金黃葡萄球菌入侵，令免疫系統出現過敏反應，就造成濕疹，因此也無法預防。

謬誤二：小兒濕疹因為孕婦、母乳媽媽亂食嘢唔戒口？ 不少媽媽看見嬰兒出濕疹都會怪責自己照顧不力，或者亂吃東西，其實兩者並沒有很大關係，而母親或孕婦即使戒口，也不能預防嬰兒出濕疹。然而母親如餵哺母乳、懷孕階段服用益生菌，以及為寶寶做好皮膚保濕工夫，都可以減低濕疹風險，又或減低其嚴重性。

謬誤三：體質弱先有濕疹？ 雖然濕疹會受先天影響，如父母患有濕疹，自己就有較高風險患上濕疹或其他過敏症如哮喘、鼻敏感等，但這並不代表體質弱，只是因為免疫系統對外來刺激過度敏感，而令皮膚出現炎症反應。外來刺激包括清潔劑、汗水、羊毛等刺激物；部分食物、塵蟎、花粉、霉菌等致敏原；以及天氣變化、濕度變化、香煙煙霧等環境因素。如希望透過營養補充劑增強體質，亦要小心使用，因為部分補充劑或會令免疫系統更活躍，有可能加重病情。

謬誤四：濕疹要戒口？ 醫生建議不宜盲目戒口，例如不少人會戒牛肉，但沒有證據支持所有患者都要戒牛肉。另外，食物引致濕疹的情況小朋友相對較多，成人影響會較少，但家長也不宜讓子女過度戒口，容易引致營養不良，影響健康及成長。如果濕疹情況嚴重，可考慮做食物敏感測試，找出真正致敏物質，繼而避免接觸和進食，有需要也可考慮脫敏治療。整體健康要好，飲食亦要留意，可奉行低糖、少紅肉、少辛辣食物、避免飲酒和咖啡的飲食方式。