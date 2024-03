拆解「周邊動脈血管疾病」加強警覺防截肢

(本健康專題由拜耳醫療保健有限公司全力支持)

PP-XAR-HK-0325 (01/2024)

參考資料: 1. Song P, et al. Lancet Glob Health. 2019;7: e1020–30. 2.Mayo Clinic. Peripheral artery disease (PAD). 21 June 2022. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350557. [Accessed 9 October 2023]. 3. Lam ACK. HK Pract. 2004; 26: 382–91. 4. Frank U, et al. Vasa. 2019;48(Suppl. 102):1–79. 5. Swaminathan A, et al. Vascular Health and Risk Management. 2014;10: 417–24. 6. Aday AW and Matsushita K. Circ Res. 2021; 128(12): 1818–32. 7. Hirsch AT, et al. JAMA. 2001; 286: 1317–24. 8. Beaufort Memorial Hospital. Don’t ignore your leg pain. 26 September 2018. Available from: https://www.bmhsc.org/blog/pad-dont-ignore-your-leg-pain. [Accessed 9 October 2023]. 9. Criqui MH, et al. Circulation. 2021; 144: e171–e191. 10. Yang EH, et al. Front Cardiovasc Med. 2021; 8:652761. 11. Centers for Disease Control and Prevention. Peripheral Arterial Disease (PAD). 19 December 2022. Available from: https://www.cdc.gov/heartdisease/PAD.htm. [Accessed 8 November 2023]. 12. NIH. Peripheral Artery Disease Treatment. 24 March 2022. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health/peripheral-artery-disease/treatment. [Accessed 5 December 2023]. 13. Gottsäter A. Front Cardiovasc Med. 2021; 8: 773214. 14. American Heart Association. Prevention and treatment of PAD. 2 June 2021. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics/peripheral-artery-disease/prevention-and-treatment-of-pad. [Accessed 8 November 2023]. 15. Heikkilä K, et al. Journal of the American Heart Association. 2020;9: e013538.