拆解「周邊動脈血管疾病」加強警覺防截肢

周邊動脈血管疾病(Peripheral Artery Disease, PAD)是一種嚴重血管疾病，一直被醫學界認為是全球老年人中普遍存在的問題。1周邊動脈血管疾病由動脈粥樣硬化引致，1常見於下肢，2在75歲或以上的人中，其預計的患病率範圍為13至25%，1有香港研究亦發現，在曾經發生血管事件、現時出現血管疾病的徵狀、及將來出現血管事件風險增加的患者中（如年齡在55以上並有至少兩項心血管危險因素的患者中），有徵狀患者的患病率為32.7%，有致血管疾病因素的高危人士的患病率為20.3%。3患上周邊動脈血管疾病的風險與後果高於估計，惟周邊動脈血管疾病早期可能並無徵狀，4但如未及時治療，有機會導致截肢及其他嚴重後遺症！5

典型徵狀並非人人有 患者不易察覺

血管外科專科醫生陳廣迅醫生透露，周邊動脈血管疾病常與其他動脈粥樣硬化疾病，如冠狀動脈疾病及腦血管疾病有關。6一般而言，周邊動脈血管疾病引起的組織缺血常見於下肢，當有斑塊堆積在周邊動脈血管，或血管硬化造成狹窄、阻塞，而導致下肢組織無法獲得充足的血液、氧氣與養分，引起組織缺血與壞疽等，即周邊動脈血管疾病。2「周邊動脈血管疾病的一個徵狀是間歇性跛行，即在行走或運動時出現下肢疼痛或乏力，但休息後徵狀可以緩解。然而，並非所有患者都會出現這種典型的徵狀，而造成病情可能被忽視。7而且，很多患者沒有徵狀，即使出現徵狀的患者，也可能會認為這是正常的衰老過程。8」另外，相關徵狀亦可能與其他疾病如髖關節炎、膝蓋骨關節炎或脊椎狹窄混淆。9