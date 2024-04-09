拇趾外翻非女士專利 或影響活動能力

拇趾外翻屬較常見的足部疾病，同時亦是最困擾人的問題之一，除了令患者痛楚外，亦間接影響日常生活。數據顯示，近2%的港人患有拇趾外翻，當中男女比例為1比15。由於大部分患者為女士，令不少人誤以為拇趾外翻是因女士經常穿著高跟鞋而引起，惟此說法並非完全正確。明德國際醫院骨科專科醫生江少華指，穿高跟鞋是其中一個後天成因，此病亦受先天因素影響，例如患者的足部軟組織過於鬆散等，故男士亦有機會患上。

成因多為後天因素 不少人均以為拇趾外翻因日常穿鞋習慣所導致，但其實拇趾外翻亦有機會因疾病，如類風濕關節炎，或因運動而引致。江少華指芭蕾舞蹈員和單車運動員屬較易患上拇趾外翻的群組，主要因他們運動時需穿著較窄的鞋，令腳趾長期受壓。 除此之外，部分拇趾外翻個案因先天因素而引起，如遺傳及身體構造等。江少華稱，現時大部分個案主要因後天因素引起，但若患者有先天因素而不知情，再加上後天因素影響，較易令病情惡化。