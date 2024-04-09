拇趾外翻非女士專利 或影響活動能力

拇趾外翻屬較常見的足部疾病，同時亦是最困擾人的問題之一，除了令患者痛楚外，亦間接影響日常生活。數據顯示，近2%的港人患有拇趾外翻，當中男女比例為1比15。由於大部分患者為女士，令不少人誤以為拇趾外翻是因女士經常穿著高跟鞋而引起，惟此說法並非完全正確。明德國際醫院骨科專科醫生江少華指，穿高跟鞋是其中一個後天成因，此病亦受先天因素影響，例如患者的足部軟組織過於鬆散等，故男士亦有機會患上。
成因多為後天因素
不少人均以為拇趾外翻因日常穿鞋習慣所導致，但其實拇趾外翻亦有機會因疾病，如類風濕關節炎，或因運動而引致。江少華指芭蕾舞蹈員和單車運動員屬較易患上拇趾外翻的群組，主要因他們運動時需穿著較窄的鞋，令腳趾長期受壓。
除此之外，部分拇趾外翻個案因先天因素而引起，如遺傳及身體構造等。江少華稱，現時大部分個案主要因後天因素引起，但若患者有先天因素而不知情，再加上後天因素影響，較易令病情惡化。
影響日常生活
拇趾外翻的嚴重程度根據外翻角度而不同，可分為輕微、正常、中度及嚴重4個程度，主要根據患者腳趾骨及第一蹠骨的角度判斷，醫生一般通過觀察外觀而判斷；亦能夠透過影像，如X光作更深入檢查。
江少華提醒，若腳趾出現異樣應盡快求醫，否則有機會因外翻角度嚴重令拇趾與第二腳趾重疊，而破壞前腳掌的活動能力。
可考慮手術矯正
治療方案因應嚴重程度而定，如使用矯正器、物理治療和手術等，如患者希望把拇趾變回正常角度則只能透過手術解決。江少華解釋，「由於拇趾外翻屬於結構上的問題，除了手術外，其他方法亦只能紓緩症狀，並不能改變拇趾外翻的情況。」江少華分享，一名小學校長因工作需要，經常穿著皮鞋或高跟鞋而導致雙腳出現拇趾外翻，令她不能長時間走路，影響日常社交活動。她後來接受微創手術成功矯正後，現已重拾正常生活。
情況嚴重或復發率高的患者可考慮做固定手術，以鋼釘固定關節位置以減低復發風險。惟此方案可能會令關節變得僵硬，有機會令關節難以伸展至術前的程度，建議患者與醫生商討，以選擇合適的治療。