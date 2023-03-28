拉傷難愈、反覆抽筋疼痛 中醫角度談肌筋膜症候群治療

春天乍暖還寒，好不容易大太陽放晴了卻又出現冷氣團下探，門診中各種拉傷、抽筋和反覆疼痛的病人也來到新的一波高峰。許多人不以為意，以為只是小拉傷，卻意外發現患處疼痛綿延不絕，而且按壓疼痛強烈，而且往往伴隨工作用電腦、躺沙發追劇等更加惡化，止痛藥反覆使用卻也不見起色，最終只好來中醫門診求診。
肌筋膜症候群與纖維肌痛症易混淆
中醫師康涵菁表示，這種常見局部卻慢性卻痛起來要人命的症狀，稱之為肌筋膜症候群(myofascial pain syndrome)，觸診起來有明顯緊繃的肌束，還有激痛點(Trigger point)的特徵，像是按壓起來會引發強烈疼痛外，也可能會引發轉移痛痛或痠脹、麻木等其他症狀。這種症候群容易因為肌肉長時間固定不動，或天冷潮濕容易加重症狀。目前西醫治療上大多使用藥物或物理治療和伸展，除非狀況不佳才會搭配注射療法。
而這個疾病和另一種全身慢性肌肉疼痛病容易被混淆，就是人稱「公主病」的纖維肌痛症(fibromyalgia)，好發於30至50歲的女性朋友。康涵菁醫師解釋，纖維肌痛症的特徵是全身多部位持續性疼痛，超過11個以上的壓痛點(tender point)就有很大機會確診，可能落在肌肉、關節、脂肪墊或滑囊等等多種部位，而且不會有轉移痛的現象。
這種患者往往伴有疲勞和睡眠障礙、腸胃症狀等複合性症狀，治療上需要整合性治療，除了藥物治療、物理治療、伸展運動外，也要搭配認知治療等解決整體複合性症狀才比較容易有進展。
長期固定姿勢易使肌肉緊繃 針藥並行解套
以上兩種症狀狀況的成因至今都不清楚，但從中醫的角度思考，《黃帝內經》中「久坐傷肉」，和西醫看待緊繃的肌束(taut band)成因其實有異曲同工之妙，當肌肉長時間固定不動作或過度疲勞的情況，肌肉在這些情況下比較容易處於收縮緊繃的狀態，也特別容易有緊繃的肌束。
因此，在中醫的治療上，臨床上往往會建議針藥並行。康涵菁醫師說明，用藥常會以調和營衛、解肌祛風的桂枝湯為主要架構，可以溫通經絡又促進血液循環，針對疲勞過度的患者可以搭配黃耆增加補氣推動的力量，並且依肌筋膜疼痛的部位視情況加入不同的引經藥，像是肩頸部位可以加入葛根、羌活等等。
針灸的話，除了使用針上灸的方法外，這種慢性疼痛也傾向體針搭配頭皮針治療，透過頭皮針調整神經肌肉控制的部分，局部鬆解肌痛點引發得氣的效果處理緊繃的肌束，另外也會搭配細針引導筋膜，調整失衡已久的筋膜張力。
避免長時間固定姿勢 均衡飲食補充營養
要避免肌肉緊繃，康涵菁醫師提醒，平時避免長時間固定姿勢不動，可以設置鬧鐘提醒自己，並且盡可能讓周遭的環境幫助自己可以維持好的姿勢，像是適當的桌子、椅子高度，讓自己能夠豪不費力的維持好姿勢。一旦緊繃不舒服就要盡快求診，並搭配正確適當的拉筋伸展或復健運動，以免愈伸展愈不舒服，拖久了治療起來也需要耗費更多時間修復。
而飲食上也要均衡飲食，在有些情況下，當患者缺乏B12和葉酸時，會影響紅血球的生成，肌肉的能量代謝也會受到影響，也會和肌筋膜症候群的症狀有一定程度的相關，適當的補充也能有所幫助。
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