拉傷難愈、反覆抽筋疼痛 中醫角度談肌筋膜症候群治療

春天乍暖還寒，好不容易大太陽放晴了卻又出現冷氣團下探，門診中各種拉傷、抽筋和反覆疼痛的病人也來到新的一波高峰。許多人不以為意，以為只是小拉傷，卻意外發現患處疼痛綿延不絕，而且按壓疼痛強烈，而且往往伴隨工作用電腦、躺沙發追劇等更加惡化，止痛藥反覆使用卻也不見起色，最終只好來中醫門診求診。

肌筋膜症候群與纖維肌痛症易混淆

中醫師康涵菁表示，這種常見局部卻慢性卻痛起來要人命的症狀，稱之為肌筋膜症候群(myofascial pain syndrome)，觸診起來有明顯緊繃的肌束，還有激痛點(Trigger point)的特徵，像是按壓起來會引發強烈疼痛外，也可能會引發轉移痛痛或痠脹、麻木等其他症狀。這種症候群容易因為肌肉長時間固定不動，或天冷潮濕容易加重症狀。目前西醫治療上大多使用藥物或物理治療和伸展，除非狀況不佳才會搭配注射療法。

而這個疾病和另一種全身慢性肌肉疼痛病容易被混淆，就是人稱「公主病」的纖維肌痛症(fibromyalgia)，好發於30至50歲的女性朋友。康涵菁醫師解釋，纖維肌痛症的特徵是全身多部位持續性疼痛，超過11個以上的壓痛點(tender point)就有很大機會確診，可能落在肌肉、關節、脂肪墊或滑囊等等多種部位，而且不會有轉移痛的現象。

這種患者往往伴有疲勞和睡眠障礙、腸胃症狀等複合性症狀，治療上需要整合性治療，除了藥物治療、物理治療、伸展運動外，也要搭配認知治療等解決整體複合性症狀才比較容易有進展。