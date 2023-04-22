拉硬變化多 力量的自我挑戰

最基本的硬拉固然要練好，也要注重動作細節，得到應有訓練效果之外也避免弄傷腰背；而硬拉還有不少變化型，有些提升難度，有些輕微改變針對的肌群，不妨每8至12個星期轉換一下動作，挑戰一下自己。

後鏈肌群，意指身體背面的各個肌群，大部分用於「拉」的動作，上半身包括背闊肌、斜方肌、豎脊肌等，下半身則有臀大肌、膕繩肌等。拉硬是鍛煉後鏈肌群的一個好動作，除了主要發力的下半身肌肉外，上半身因為要提著重量，以及穩定身體，都有不少的參與度。

提起槓鈴，首階段先由股四頭肌發力，臀大肌及膕繩肌跟進，直至站直身體。過程為槓鈴離地至膝蓋，主要用腳帶動，身體與地面角度變化不大；當槓鈴到達膝蓋後，才將髖往前推至站直身體。

提起槓鈴，首階段先由股四頭肌發力，臀大肌及膕繩肌跟進，直至站直身體。過程為槓鈴離地至膝蓋，主要用腳帶動，身體與地面角度變化不大；當槓鈴到達膝蓋後，才將髖往前推至站直身體。

提起槓鈴，首階段先由股四頭肌發力，臀大肌及膕繩肌跟進，直至站直身體。過程為槓鈴離地至膝蓋，主要用腳帶動，身體與地面角度變化不大；當槓鈴到達膝蓋後，才將髖往前推至站直身體。

呈半蹲姿勢，雙手在膝蓋兩邊不遠處捉住槓鈴，留意肩、手肘 及握位與地面成一垂直線。

呈半蹲姿勢，雙手在膝蓋兩邊不遠處捉住槓鈴，留意肩、手肘 及握位與地面成一垂直線。

其他硬拉變化：

羅馬尼亞硬拉

主要分別在於槓鈴在每次動作之間不會放回地上，膝蓋也不會有太多屈曲，可加強對大腿後方肌肉的訓練，下降幅度亦取決於臀大肌和大腿後方肌肉的柔韌度，或對下背壓力較大，要小心訓練。

六角槓鈴硬拉

以六角槓鈴取代一般槓鈴，可讓重量重心與人體一致，減低腰椎壓力，亦適合硬拉初學者。

相撲硬拉

雙腳站距最少1.5倍肩闊，腳尖往外指，會較集中訓練臀大肌。亦由於腳打開較闊，屁股距離槓鈴變近，也可減低腰椎壓力，腰部不適人士合用。

赤字硬拉

雙腳會墊地約兩吋高度，可以用顉鈴片或一般軟墊，目的是增加動作行程，提升對肌肉的刺激，但先決條件是身體有足夠的柔韌性，否則較容易受傷。