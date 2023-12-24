拉筋運動｜解決肩頸膊痛仲可以增高同減肥？小腿、大腿、背闊肌及腰部等伸展示範

運動與拉筋這2個詞彙似乎是息息相關，「做運動前必須要做好熱身和拉筋」亦往往是學生上體育課時，老師最先灌輸給學生的知識。究竟運動前是否必需要拉筋，還是可用其他動作去取代呢？大家又可以透過哪些拉筋動作去伸展不同部位的肌肉呢？專業教練陳旭智會在以下的文章會為大家一一解答。

是否只有運動員才要拉筋？

首先，我們要認清甚麼是拉筋。「拉筋」的「筋」一般我們會以為是連接肌肉與骨骼的韌帶，然而，此運動針對的應是不同部位的肌肉。因此，拉筋又有另一個俗稱叫做「伸展運動」，故名思義便是伸展肌肉，加強肌肉的延展性及彈性。

透過拉筋運動，肌肉就會增加延展性，運動員的活動能力便能增强，故此運動員於訓練及比賽前必定會拉筋，以增强表現及減低受傷的機會。但是否只有運動員才要拉筋呢？

當然，這不是運動員的專利，一般人拉筋除了可以避免受傷之外，還有不少的好處，例如改善水腫體質、促進血液循環及提高新陳代謝，亦可緩解壓力，所以拉筋運動漸漸變成一種獨立的緩和運動，吸引不少人於家中或辦公室內進行。

拉筋有甚麼好處?

上面提及拉筋的其中一個好處是避免於劇烈運動中受傷，除此以外，亦可以幫助長時間工作的打工仔減壓。於香港急速的生活節奏中，大家未必能夠抽時間去做運動，加上要長時間工作，自然會感到一定的生活壓力，亦因為壓力的關係，身體的肌肉亦會變得繃緊，導致肩頸膊痛及腰背痠痛。要解決這些「都市病」，大家可以透過拉筋放鬆繃緊的肌肉，配合適當的呼吸節奏，相信可以同時舒緩日常生活累積的生活壓力。

迷思：拉筋可以增高？減肥？

相信不少人也是「低頭族」，經常性要低頭用電腦或電話，因而慢慢產生了寒背的問題。要改善此問題，必須要改善寒背及矯正行路的姿勢。此時，針對肩頸背的拉筋運動正可大派用場。大家可以嘗試伸展脊椎，令背部骨骼生長線拉長，不但可改善寒背的問題，更可看來高一點，達到「增高」的效果。

另一個吸引不少女生拉筋的誘因便是減肥。近年，網絡上出現不少減肥拉筋運動，主張可以透過伸展背部，四肢肌肉以達到瘦身效果。其實，燃燒身體多餘的脂肪才是減肥的不二法門，但拉筋造成的熱量消耗始終有限，故此建議大家應持之以恆地進行其他適量運動並配合均衡飲食，才可獲明顯的減肥效果。