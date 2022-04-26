拒打疫苗可能與童年創傷有關？

新冠病毒引起的疫情持續逾兩年，縱使已有研究證明接種疫苗可以有效預防重症及死亡，但仍有不少人堅拒接種。紐西蘭一項研究就發現，這些「堅持不打」的人，可能是因為童年創傷，讓他們不相信「打疫苗」是有效的。

13% 人拒絕接種

負責研究的團隊，在當地開始接種疫苗前、即在2021年4至7月期間，觀察1,037名於1972至1973年出生的居民，對於接種疫苗的意願。調查項目涵蓋多方面，包括身體健康、個人經歷、生活方式到童年經歷等等。

調查顯示，有13%的人表明拒絕接種疫苗，而與願意接種疫苗的人士比較，拒絕接種的人較多有童年創傷，包括身體或精神虐待、剝奪或忽視，或者父母有酗酒問題。