拖延症｜連瞓覺都要拖？ 或變神經質

有時明明已經很疲累，卻依然不捨得睡覺，繼續滑手機或煲劇，遲遲也不願睡。原來經常「睡前拖延症」發作的人，往往有自我肯定度較低的性格特質，於是以拖延睡覺尋求心理安慰或奬勵自己辛勞工作，結果卻因此而令睡眠不足，影響日間精神和表現。

外國有研究招募近400名大學生，讓他們接受一系列心理測試，評估其性格特質、自我評價等與睡前拖延症和日間疲勞程度進行分析。結果發現，「自我肯定度低」的人更可能延遲睡覺，導致日間疲累，而容易感到煩躁和焦慮的「神經質」特質，即使沒有拖延就寢，也可能會因為情緒問題而在日間出現疲憊情況。

日間精神不振

專家指出，拖延睡覺的行為會導致睡眠時間不足，不但會令人在日間精神不振，長遠更會影響健康。而造成睡前拖延的原因往往可能是不願意早早結束晚上放鬆的休閒時間，並建議有這情況的人可以透過培養責任感、提升自我效能感、正念冥想、建立正面情緒及訂下明確睡眠目標等，幫助改善睡前拖延的行為。

做與睡覺無關事情

何謂睡前拖延症？這是指明明已經感疲累眼瞓，但到了該就寢的時間仍然做一些與睡覺無關的事情， 如看電視、上網及打機等，令就寢時間比實際延遲的情況。這種延遲睡覺並非因為失眠或其他睡眠問題，而純綷源於延長睡前的自我時間。