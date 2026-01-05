拗柴唔理 長遠可致踝關節炎

「拗柴」(足踝扭傷)非常普遍，但不少人都以為只要休息幾日便會痊癒，更如常運動，但是香港港安醫院─司徒拔道骨科顧問醫生陳子釗提醒，若足踝關節受損傷或長期磨損時，可能會引起踝關節炎及逐漸加劇的退化現象。 下肢三大關節包括膝關節、髖關節及足踝關節，足踝關節位於最下端，需承受全身的重量同時維持下肢穩定性，及保持靈活。足踝關節主要由脛骨、腓骨及距骨三塊骨頭組成，關節軟骨負責吸收震動。當軟骨長期磨損或因舊患導致關節不穩，便會逐步退化。

關節不穩最常見 反覆「拗柴」或曾經骨折而未有好好休息至康復，可能會導致關節不穩而退化，一旦軟骨磨損，骨頭與骨頭直接摩擦，就會演變成踝關節炎。現時創傷是引起踝關節炎最常見的原因，佔八成，其他原因亦包括年紀大、炎症性、骨壞死等。 踝關節炎的症狀變化大，但主要症狀有機械性疼痛、僵硬、關節出現「咔咔」聲為主，其他也包括活動受限、內翻畸形、骨刺及腫脹等。陳子釗稱，現時的診斷透過負重X光、電腦掃描(CT)及磁力共振(MRI)3種，並以Takakura分期，早期患者關節的軟骨仍未磨蝕；後期則完全磨蝕，失去軟骨支撐，導致骨頭與骨頭的摩擦增大。 踝關節炎患者的痛症會愈來愈嚴重，繼而影響日常生活，出現行動不便，甚至要使用拐杖等情況。陳子釗續指，痛症會令患者久坐不動，間接影響心肺功能及其他器官。



如何治療？ 現時治療上可大致分為手術及非手術治療，醫生會建議早期患者注射透明質酸或高濃度血小板血漿(PRP)減輕炎症及痛楚；其次可考慮活動調整(如減重、游泳)、支架治療、止痛藥或消炎藥、護踝、矯形鞋(Rocker shoes)。 如非手術治療效果欠佳，或患者因痛楚致行動不便，則須考慮手術。早期可做微創關節清創或骨刺切除(Cheilectomy)，中期的可同時做復位手術(Re-alignment surgery)矯正骨骼角度；後期則主要考慮踝關節融合術或全踝關節置換術。 融合術犧牲活動能力 傳統踝關節融合術是把已磨損的軟骨清除，再用鋼釘把脛骨與距骨固定融合，雖可徹底解決痛楚，但會犧牲關節活動能力；近20年開始轉用全踝關節置換術，以人工關節取代損壞的關節面，可保留踝關節活動能力及止痛。 傳統踝關節融合術的副作用及併發症風險較高，患者術後初期不能負重，脛骨與距骨也有無法融合的風險。陳子釗坦言，「全踝關節置換術的技術雖未如膝關節、髖關節般成熟，惟技術持續進步，數據顯示有七成人工骹可用15年，在緩解疼痛、功能恢復及患者滿意度方面均較理想。如屬50歲以上、體重指數低於25、後足踝關節排列良好、骨量充足且合併症較少的晚期患者，可考慮全踝關節置換術。」