持續咳嗽 兼有血絲 小心喉癌來襲

最近天氣變化大，時而炎熱，時而下雨，溫差甚大，不少人都有幾聲咳。如果發現咳嗽持續沒有改善、咳出血絲，甚至聲音改變、吞嚥困難、頸部出現腫塊，就不可忽視喉癌的可能，應及早接受檢查找出病因。 香港專科耳鼻喉科專科醫生鍾耀基表示，聲門是喉癌最常見的原發部位，約佔所有喉癌的60%至75%，主因是聲帶黏膜直接接觸外界刺激物(如香煙煙霧、酒精)，加上發聲時摩擦頻繁，導致黏膜病變風險升高。下咽癌好發於梨狀竇，佔喉癌15%至20%，因下咽淋巴豐富，容易早期轉移；口咽癌(常見於扁桃體與舌根部)則與HPV感染相關。

男性患者佔大多數 根據多項研究和統計資料顯示，男性及女性喉癌患者的比例約為13:1甚至21:1，這與男性較高的吸煙和飲酒習慣密切相關。鍾耀基解釋，「香煙中的焦油和致癌物質會刺激喉部黏膜，導致細胞變異和癌化。飲酒也會促使喉部黏膜受損，與吸煙合用時風險更高。」其他因素包括不良的口腔衛生、慢性炎症、遺傳因素、不良飲食習慣(缺乏蔬果、過量攝取鹽和紅肉)及職業暴露於有害化學物質等。 吞嚥及呼吸困難 喉癌徵狀可能因病情的進展而有所不同，常見症狀包括因聲帶受影響而聲線沙啞或聲音改變；持續咳嗽沒有好轉，或伴隨痰液和血絲；腫瘤若變大，則可能出現吞嚥困難、異物感及呼吸困難；頸部會摸到腫塊或淋巴結腫大；耳朵出現放射性疼痛；因吞嚥困難和食慾下降致體重減輕。 醫生了解患者的症狀和病史後，會使用內窺鏡檢查喉部，有需要時取出組織作活檢，並安排影像檢查評估腫瘤大小、有否遠端轉移等。鍾耀基指，「患者確診時多屬於中晚期(II期至IV期)， I期病例相對較少。而愈早確診，5年存活率愈理想，例如I期有90%以上，IV期約30%至50%，故有懷疑應及早求醫。」

電療手術助早期根治 治療方面，I期及II期喉癌主要採用放射治療或喉部分切除手術。後者透過內窺鏡和激光切除腫瘤，創傷較小且恢復較快。到中晚期喉癌治療較為複雜，常採取合併療法，包括喉全切除手術、放射治療和化療。另一方面，標靶治療或免疫療法可用作輔助治療，以提高治療效果。 由於喉部屬於重要部位，患者在患病及治療後常出現多種後遺症。如全喉切除手術後，頸部留下永久性氣管造口，且失去自然發聲能力，須依靠人工發聲器或語音重建；放射治療慢性副作用則包括口乾、頸部軟組織纖維化、吞嚥困難、顳頷關節僵硬及放射性骨壞死等，這些症狀可能持續數年。此外，發聲、吞嚥及呼吸功能受損等問題，將影響患者生活質素。鍾耀基提醒，患者除有喉癌復發風險外，肺癌、食道癌或其他頭頸癌的風險亦較高，故需要定期檢查。