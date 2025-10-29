持續腰腹痛+血尿 小心腎癌警號 4個方法維持腎臟健康

近日有報道指著名演員許紹雄因腎癌離世。香港每年有約800至900宗腎癌新症，臨床腫瘤科專科醫生鄺維基指，腎癌在香港的發病率逐年上升，特別在中老年人群中，醫療界將其視為高風險癌症之一。建議高風險人士每年做一次腎功能檢查，若有問題可及早發現。 鄺維基表示，腎臟的主要功能是過濾血液，將血液中的廢物和毒素，如尿素和肌酐透尿液排走；另外根據身體需要調節水分、鈉、鉀、鈣和磷等電解質的平衡。「其他功能還包括透過分泌腎素，參與血壓的調節；以及產生紅血球生成素，促進骨髓生成紅血球。」

多於影像檢查意外發現 雖然腎癌成因未完全明朗，但吸煙、肥胖、長期高血壓、有腎癌家族史，以及長期接觸石棉和鉛等化學物質，可能增加腎癌風險。鄺維基續指，「腎癌患者常見持續的腰腹部疼痛，以及出現血尿，這是其中一個主要警號，提醒患者應該求醫。另外，跟其他癌症一樣，患者或出現無法解釋的體重減輕、食慾不振和疲勞感。」 而通常患者都是做常規影像檢查，或因其他症狀而接受檢查時，意外發現腫瘤。

肺骨轉移為要主死因 要確診腎癌，醫生一般會做電腦掃描、磁力共振和超聲波檢查，以了解腫瘤的大小和位置。若有懷疑，便可能需要抽取腎臟組織，作細胞學檢查以確診。 鄺維基稱，腎癌分一至四期，早期癌症並未轉移到其他部位，若腫瘤小於7厘米屬第一期，大於7厘米則為第二期；若擴散到淋巴就屬第三期；轉移到其他器官如肺或骨骼便已是第四期。」早期腎癌的治癒率超過70%，隨病情進展，治癒率便會逐漸降低。「腎癌的晚期轉移，尤其是轉移到肺部和骨骼，是導致死亡的主要因素。」

晚期靠標靶及免疫治療 早期腎癌一般建議手術切除腫瘤，以達根治效果，「第二期可考慮標靶治療作為術後輔助治療；第三期則需要手術配搭標靶治療或免疫治療。到了第四期，較難以手術完全清除腫瘤，主要依靠標靶治療和免疫治療，須考慮病人具體情況。」鄺維基說。有研究指晚期腎癌患者接受標靶和免疫的合併治療，比單用標靶治療，可將存活期中位數延長11個月；無惡化存活期的中位數也延長了一倍。