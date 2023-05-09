指導長者用藥 增加依從性

長者常見因患有多種疾病而需要服用多種藥物，可是繁瑣的用藥程序，加上長者視力、聽力和認知能力等或出現衰退，使他們難以跟從醫生指示用藥。香港藥學服務基金推行「香港賽馬會社區資助計劃：長者使用藥物支援及教育計劃」，為社區長者提供藥物管理及教育服務，改善用藥情況及治療成效。
香港藥學服務基金主席蔣秀珠表示，去年本港有超過140萬名長者，隨人口老化，預料長者人數有增無減，「調查發現，逾七成長者最少患有一種或以上長期慢性疾病，包括三高；約四成獲處方5種或以上藥物。」
漏藥或重複服藥大件事
香港社區組織協會早前的調查指，近七成受訪者曾不按時和忘記服藥，情況令人擔憂。蔣秀珠續指，「長者對自身病情未必認識，可能不清楚藥物用途、以為沒用而不服用；也可能因為太多藥物而存放混亂，若公院和私家醫生重複處方相同藥物，又或藥物包裝改變，都可能使長者重複用藥，吃了雙倍劑量。」此舉或增加藥物相互作用、出現不良反應和副作用風險；高血壓和糖尿病老年患者的住院、再住院和早死風險以倍數增長。
1對1藥物諮詢
有見及此，香港藥學服務基金推出香港賽馬會社區資助計劃：長者使用藥物支援及教育計劃，為期三年，服務患有兩種或以上慢性疾病、須服用5種或以上藥物的長者。基金項目經理蔡麗娜指，「社區外展藥劑師將作1對1的藥物諮詢，了解長者用藥情況，並建立個人電子藥物檔案，如有需要改善用藥依從性，便會提供藥盒整合服務，令長者更清晰地依時服用需要的藥物。視乎長者情況，有需要會持續跟進。」
避免食錯藥
藥盒方面，就不同長者的需要，分成不同類型，有些即棄藥盒會用薄膠膜為藥物分開封裝，分成早、午、晚等服用的藥物，長者只要依照日期和時間取出並服用相關格仔的藥物便可。透過半自動機器藥袋包裝，可製成多劑量藥物包裝，便於攜帶，適合醒目、活躍的長者。亦有附設鬧鐘的藥盒，可按時提醒並只可打開相關藥格，大大減低食錯藥風險。
重新檢查調整劑量
有關計劃推行了一年，參加者89歲的鍾太，需要服用十多種針對心血管疾病及便秘的藥物，由公立醫院及私家醫院處方。參加計劃前，鍾太將同一種藥放在藥盒同一格中，也沒有清晰顯示服用次數，或導致漏服。參與計劃後藥劑師陳懿琪為鍾太重新整理藥盒，並告知每種藥物的作用和副作用。鍾太之後漏服藥物次數明顯減少。
對於漏服藥物情況嚴重的個案，醫生或會以為病情未受控而不斷加藥，藥劑師也會去信告知醫生重新為患者檢查，再調整藥物劑量。計劃還包括藥物知識及管理培訓講座和課程，有興趣的長者不妨參加。