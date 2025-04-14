指甲有粗橫線因壓力太大？ 營養師教吃40種食物還原健康指甲

指甲狀態也可以反映健康狀況嗎？有營養師指出，如果指甲現粗橫線，或可能是因為壓力太大所致。如果要保養指甲，可以按指甲症狀來吃40種食物，以還原健康指甲。
健康指甲6大要素
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，如果你經常發現指甲斷裂或有白線，有可能是身體發出的健康警訊。高敏敏表示，健康指甲應該具備以下特徵：
- 顏色：紅潤粉紅色
- 光澤：表面有光澤
- 厚度：均勻
- 彈性：壓起來有彈性
- 耐斷裂：不易斷裂
- 表面：無龜裂或凹洞紋路
5大指甲症狀與飲食建議
營養師高敏敏表示，透過觀察指甲上的不同症狀，可進食以下食物改善問題：
1. 凸起直條紋：
指甲老化的現象，反映身體的代謝變慢，就如指甲的皺紋和生長紋路。
建議食物：
- 優質蛋白質：三文魚、蝦子、雞胸肉、豆漿
- 植化素：莓果、菠菜、紅蘿蔔、車厘茄
2. 白色橫條紋：
可能表示缺鈣或煙鹼素(維他命B3)。
建議食物：
- 鈣質：牛奶、芝士、乳酪、小魚乾
- 菸鹼素：肉類、糙米、堅果、深綠色蔬菜
3. 白斑、粗橫線：
可能是缺鋅或由於壓力和疲勞導致。
建議食物：
- 鋅：蠔、牛肉、黑木耳、南瓜子
- 其他：甜椒、番石榴、椰菜花、奇異果
4. 甲面變薄、凹陷：
經常發生在缺鐵性貧血的人身上。
建議食物：
- 鐵質：豬血、九孔、西施舌、生紫菜
- 優質蛋白質：三文魚、蝦子、雞胸肉、豆漿
5. 指甲易斷裂：
可能是缺葉酸或生物素(維他命B7)。
建議食物：
- 葉酸：黑豆、豬肝、綠豆、菠菜
- 生物素：牛奶、熟蛋黃、酵母、牛油果
營養師高敏敏提醒，除了保持均衡飲食，還要注意日常習慣。經常使用電子產品，建議盡量用手指操作，少用指甲敲擊鍵盤或屏幕。