指甲有粗橫線因壓力太大？ 營養師教吃40種食物還原健康指甲

指甲狀態也可以反映健康狀況嗎？有營養師指出，如果指甲現粗橫線，或可能是因為壓力太大所致。如果要保養指甲，可以按指甲症狀來吃40種食物，以還原健康指甲。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，如果你經常發現指甲斷裂或有白線，有可能是身體發出的健康警訊。高敏敏表示，健康指甲應該具備以下特徵：

5大指甲症狀與飲食建議

營養師高敏敏表示，透過觀察指甲上的不同症狀，可進食以下食物改善問題：

1. 凸起直條紋：

指甲老化的現象，反映身體的代謝變慢，就如指甲的皺紋和生長紋路。

建議食物：

優質蛋白質：三文魚、蝦子、雞胸肉、豆漿

植化素：莓果、菠菜、紅蘿蔔、車厘茄

2. 白色橫條紋：

可能表示缺鈣或煙鹼素(維他命B3)。

建議食物：

鈣質：牛奶、芝士、乳酪、小魚乾

菸鹼素：肉類、糙米、堅果、深綠色蔬菜

3. 白斑、粗橫線：

可能是缺鋅或由於壓力和疲勞導致。

建議食物：

鋅：蠔、牛肉、黑木耳、南瓜子

其他：甜椒、番石榴、椰菜花、奇異果

4. 甲面變薄、凹陷：

經常發生在缺鐵性貧血的人身上。

建議食物：

鐵質：豬血、九孔、西施舌、生紫菜

優質蛋白質：三文魚、蝦子、雞胸肉、豆漿

5. 指甲易斷裂：

可能是缺葉酸或生物素(維他命B7)。

建議食物：

葉酸：黑豆、豬肝、綠豆、菠菜

生物素：牛奶、熟蛋黃、酵母、牛油果

營養師高敏敏提醒，除了保持均衡飲食，還要注意日常習慣。經常使用電子產品，建議盡量用手指操作，少用指甲敲擊鍵盤或屏幕。