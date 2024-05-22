指甲直紋/橫紋/凹凸不平代表健康出問題？沒有月牙又代表乜？

指甲狀態能反映身體狀態？無錯！不過並非坊間所指，指甲表面不光滑就等於營養不良。其實大家都知道指甲會出現不同狀況，如表面有橫紋、直紋、指甲突然外反翹起，甚至指甲變色或出現黑斑，因為指甲的變化跟人體血液循環有所關係，而這些特徵反映你身體或出現不同狀況，就連患癌與新冠肺炎也能察覺得到！以下會逐一跟大家解釋。

指甲有直紋 直紋由指甲的月牙(長出指甲的白色地方)，一直到指尖，令觸感凹凸不平。放心！這是正常生理現象，那是由於月牙本身就是凹凸不平，長出指甲自然也有少許直紋，只是年青時直紋較不明顯，年紀愈大直紋愈深愈明顯而已。 指甲有橫紋 如果指甲表面呈凹陷橫紋，那代表身體出現病毒感染(如發燒)，或是情緒壓力困擾，導致血液流動變差，令長出來的指甲變薄，導致逐層橫紋的感覺。

二重甲 反映身體蛋白質攝取不足，影響指甲生長結構不完整，以致看起來有二重甲的模樣。 指甲外反翹起 代表身體缺乏鐵質，令長出來的指甲硬度不足而翹起。如果指甲翹起情況猶如「匙羹」，反映或患上缺鐵性貧血。 指甲拱起 排除遺傳因素，如果指甲突然拱起，反映全身處於低血氧狀態，或反映有心臟/肺部疾病，如肺結核、支氣管擴張、心臟病、心膜炎等。

指甲大範圍變白 指甲大範圍變白又稱為「Terry's Nail」，指甲近端大約八成部分出現變白的現象，那是由於甲床的血流減少所引起，甲母質半月也消失，主要是肝硬化所引起，此外糖尿病、甲亢病人也有這現象。 指甲呈白色橫紋 通常是一對出現，這稱為米氏線「Mees' lines」，那是由於體內有鉈、砷等重金屬中毒，也跟腎衰竭有關。 指甲現黑斑 反映甲床下出現微絲血管破裂，或是身體有內出血、局部外傷等，而非坊間所指「黑點代表患癌」。