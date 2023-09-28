指甲顏色｜偏白/偏紫反映健康狀況出問題？ 正常指甲顏色係點？

指甲的顏色會反映身體不同部位的健康狀況，例如偏紫可能反映心臟問題，偏白則可能是缺鐵性貧血。一般手指通常是呈粉紅色，如果指甲出現其他顏色，又或是不尋常的狀態，都要特別留意。

有心臟科醫生指，嘴唇或指甲長期呈紫色，有兩種原因，第一種是先天心臟病，因血液中的脫氧血紅蛋白過多，令氧氣未能送到身體末端，導致指甲及嘴唇發紫。另一種原因則是風濕免疫類疾病，當手指碰到冰水時，指甲及指尖會變紫，但很快就會回復正常的粉紅色。另外，比較瘦小的女性，血管通常會比較細，血流量比一般人低，故到天氣冷血管收縮時，都會令供氧量減少，令嘴唇及指甲變紫。

白色的指甲可能由缺鐵性貧血引起。有中醫指出，如果指甲呈蒼白色，突然增厚，反映身體可能出現血虛；而如果指甲呈凹陷狀，則可能是缺鐵性貧血。

指甲 豎紋月牙反映腸胃功能

有時指甲上會出現不同紋理，其實亦反映身體狀況，當指甲出現豎紋時，很可能是源於腸胃問題或消化不良，亦可能是身體攝取的營養不均衡。惟老化亦可能會出現上述情況，當中以男性較為常見，並多於40歲後出現。

在中醫角度，指甲上的月牙可以反映腸胃吸收功能，如果指甲上的月牙過少，或代表腸胃的吸收功能未如理想。