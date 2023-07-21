指甲｜變色、變厚、變形唔一定係灰甲！呢啲原因都可能產生指甲症狀

有些皮膚病或腫瘤，會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生在指甲基質的生長點，也會讓指甲出現縱向線狀或片狀的顏色變化。

灰甲是很常見的指甲疾病，指甲會因為黴菌感染而變色、變厚與變形。因此，很多人在指甲出現相關症狀時，都會直覺地聯想到灰甲。不過，新竹國泰綜合醫院皮膚科主任暨國泰綜合醫院皮膚科主治醫生陳怡安指出，其實類似的症狀在很多狀況下也都會出現。

銀屑病｜不只有皮膚症狀 指甲也會受到影響

指甲症狀有可能是「銀屑病」造成，像張先生趾甲出現變厚、變色、表面不規則等症狀已有很長一段時間，一直用灰甲藥但都沒有好。陳怡安醫生針對指甲的部分，安排張先生進行顯微鏡鏡檢確認並無黴菌感染，經過問診、評估後發現張先生身體皮膚和頭皮上偶爾有些零星脫皮發紅的斑塊。

過去張先生以為紅疹、斑塊只是濕疹，但經檢查後發現其實是銀屑病。陳怡安醫生表示，張先生指甲上的坑洞、變厚與變色，和皮膚上的紅疹相關，都是屬於銀屑病的表現。

陳怡安醫生進一步說明，銀屑病是一種慢性病，有時會合併指甲的異常，甚至可能侵犯到關節，張先生其實不需要一直使用灰甲的治療方式，而經過討論後他也已改用其他口服藥物，指甲的情形在治療後漸漸有所好轉。