指紋原來會隨年紀「變老」　六招助你好好保養

隨科技進步，密碼、鑰匙再也不是解鎖電子產品、家裡的大門必需品。在這個時代，你的指紋就是鑰匙；可是你有試過解鎖失敗的時候嗎？若排除機器本身的敏感度或故障，那很大機會是因為你的指紋淡化了！

每個人的指紋都是獨一無二！

每個人的指紋都是獨一無二的；它早在我們還在母親的子宮中時就已經形成。當胎兒發育到13週左右時，皮膚中間基底層的細胞會開始以比真皮內層或表皮外層的細胞更快的速度生長。這些額外的細胞形成了山脊狀隆起，而隆起的周圍則形成了溝槽。到了17到19周，一些較小、次級的隆起線也開始形成。與此同時，表皮細胞進行增殖和分化，在皮膚隆起處形成一層角蛋白。這種不均勻的角蛋白生長導致了每個人指紋的獨特性，所以就算雙胞胎也不會有同樣的指紋。