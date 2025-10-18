指紋原來會隨年紀「變老」　六招助你好好保養

隨科技進步，密碼、鑰匙再也不是解鎖電子產品、家裡的大門必需品。在這個時代，你的指紋就是鑰匙；可是你有試過解鎖失敗的時候嗎？若排除機器本身的敏感度或故障，那很大機會是因為你的指紋淡化了！
每個人的指紋都是獨一無二！
每個人的指紋都是獨一無二的；它早在我們還在母親的子宮中時就已經形成。當胎兒發育到13週左右時，皮膚中間基底層的細胞會開始以比真皮內層或表皮外層的細胞更快的速度生長。這些額外的細胞形成了山脊狀隆起，而隆起的周圍則形成了溝槽。到了17到19周，一些較小、次級的隆起線也開始形成。與此同時，表皮細胞進行增殖和分化，在皮膚隆起處形成一層角蛋白。這種不均勻的角蛋白生長導致了每個人指紋的獨特性，所以就算雙胞胎也不會有同樣的指紋。
我們的指紋就如身份證一樣；正因為每個人的指紋都是獨一無二，所以才會有指紋身份辨認的科技出現。這項技術由高爾頓在1982年發明的；研究中，他將指紋中的不連續點、分支處找出來並給予標記。一個指紋大約可以標記出25～100個這樣特徵，標記後再藉由這些特別點辨認出指紋的 ⌈主人⌋。
指紋真的會隨年紀淡化嗎？
基本上，指紋從胚胎時期隨着皮膚發育形成，一旦形成於皮膚的基本層次就不容易受到外在因素改變，並在胚胎發育第19周後陪伴我們一生。雖然指紋是與生俱來的，但是若果手指頭腹面有受到嚴重破壞至真皮層還是會有淡化的可能。嚴重破壞包括燒燙傷、撕裂傷、常常接觸強酸強鹼化學藥劑和復原過程中產生疤痕等。除了以上例子，另外一個指紋改變或淡化的原因還包括老化。
指紋的老化是由於皮膚的結構和功能隨著年齡的增長而發生變化所致；皮膚結構隨年紀變化、皮膚細胞再生速度減慢、表皮細胞層厚度減少和皮膚的彈性和滑動性下降等都是其中的一些因素。
6步保護指紋
一，保持手部濕潤
定期使用保濕乳液或護手霜，避免皮膚乾燥
二，避免過度清潔
過度洗手或使用強力清潔劑，可能會損傷皮膚和指紋。建議使用溫和的清潔產品。
三，避免接觸刺激物
四，保護手部
在進行可能對手部造成損傷的活動時，如園藝或重手工勞動，應佩戴手套保護手部
五，補充水分和營養
補充足夠水分並攝取足夠的維生素和礦物質，有助於皮膚健康
六，避免長時間浸水
長時間浸泡於水中會使皮膚膨脹，指紋暫時變得不清晰。進行水中工作或洗澡後，應盡快擦乾手部並塗抹保濕產品。
【本文獲 Gofever高燒授權轉載】