按個別體質 選健腦食療

腦部為神明高度彙集之處，亦被稱為「元神之府」，因此腦部功能的正常運作，對維持生命活動十分重要。註冊中醫師鄧朗晴表示，腦部的保健除了需要確保日常飲食均衡外，亦可按不同體質選擇相應的健腦食療。 腦部深藏頭部，位於人體最上部，外為頭面，內為腦髓，因此亦被稱為「髓海」，腦部的生理功能包括主宰生命活動、精神意識，以及感覺運動。鄧朗晴指，一般人大致可分為3種體質，分別是腎精不足、氣血虧虛及痰濕體質，根據不同體質選擇對應的食療，可以起到健腦的功效。

長者常見腎精不足 腎精不足多見於長者，症狀包括腰膝痠軟、耳聾耳鳴、頭暈眼花、牙齒脫落、大小便頻密及失禁等。鄧朗晴認為，「腎精不足的人士可選擇保腎及健腦的食療，例如合桃、黑芝麻、桑葚、黑豆、松子等。」

至於氣血虧虛的人士，容易出現氣短、感到疲倦，其他症狀包括貧血、唇淡、指甲白、心悸心慌、憂愁多慮、眠差多夢等。這類人士可選補氣血中藥，例如黃耆、山藥、大棗及蓮子等。 痰濕體質 最後一種為痰濕體質，鄧朗晴續指，「症狀包括體胖、多痰、頭蒙頭脹、呆鈍少言、脘腹脹滿或倦怠嗜睡。這類人士容易覺得身體困重，可選健脾去濕食物，薏米、陳皮、杏仁、蓮子、蘿蔔及冬瓜等都非常適合。」

百會穴

神門穴