按摩真能緩解頭痛？中醫教你掌握頭痛「經絡」！ 針對不同位置按11穴位

頭痛除了依不同證型使用中藥治療外，中醫師也會評估頭痛的區塊，選擇相對應的經絡，透過引經藥、針灸等方式加強治療。另外，民眾平時其實也可以透過按摩來緩解頭痛問題。

許多人常有頭痛問題，除了吃止痛藥外，有些人還會透過穴道按摩來緩解，但這對頭痛治療真的有效嗎？衛福部臺北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，中醫除了會依證型區分、治療頭痛外，它還有「經絡」的概念，會區分不同區塊的頭痛，選取相對應的經絡、穴位進行治療，所以其實也能透過按摩來緩解頭痛。

頭痛依經絡分為4大類 可選取相關穴位進行治療

中醫依照誘發頭痛的原因、疼痛型態、症狀等，可分為風證頭痛、陽亢頭痛、痰濕頭痛、血瘀頭痛、虛證頭痛等5大證型。

另外，鄭伊倫提到，經絡通常也會走到頭部，尤其是動能較強的陽經，因此頭痛還可以依經絡、位置分為以下4種頭痛：

太陽經頭痛：

太陽經位在後腦到脊椎兩側脖子處，因此若後頸、後腦位置疼痛的話，中醫會選取太陽經、膀胱經相關的穴位進行治療。

另外，後頸是身體第一個接觸外在環境的最大面積，如：風、陽光、濕等都較容易由太陽經的經絡進入，而且有情緒壓力、血壓偏高時，也較容易由後腦沿路向上緊痛，因此部分風證頭痛、陽亢頭痛也會選擇太陽經加強治療。

少陽經頭痛：

「少陽經頭痛」的位置是在頭部兩側太陽穴處，這也是偏頭痛較容易發作的位置，它通常也與陽亢頭痛較有相關性，因為頭部兩側有膽經、三焦經，這部位通常和壓力、作息、睡眠有關。因此若是耳朵上方區塊出現頭痛時，通常會選擇少陽經相關的穴位進行治療。

陽明經頭痛：

頭痛範圍是在臉的正面，包含額頭、眉棱骨，甚至痛到鼻子、牙齒等處，有時長時間用眼感到眉棱骨處很脹、眼壓偏高、眉心處疼痛等，都被稱為「陽明經頭痛」。

陽明經頭痛通常與長時間用眼、五官問題（如：牙齒造成不適、鼻塞、鼻竇炎）等有關，這部分的疼痛中醫會選用陽明經的穴位做處理，它是較偏胃、大腸相關的經絡，因為這些經絡、穴位較容易走在臉的正前方。

巔頂痛：

頭頂疼痛就稱為「巔頂痛」，這裡是所有陽經都會經過的地方，比較特別的是「肝經」也會經過此處，因此除了陽經的穴位外，中醫也會選擇肝經的穴位，或是處理肝火的藥物一起處理頭痛問題。