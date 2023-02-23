捉住青春 食少啲可抗衰老

人人都想保持青春，推遲身體變老的時間。最新研究發現，依從飲食計劃減少每日攝取的熱量，兩年後可以令衰老速度減慢2%至3%，維持表觀基因組在更年輕的狀態，等於令死亡風險降低最多達15%。
飲食計劃減熱量攝取
美國研究團隊邀請了約200名健康的成年人參與研究，當中約150人參與新開發的飲食評估系統，藉以將熱量攝取減少25%，並維持兩年。餘下人士則作為對照，飲食習慣如常不變。最後有117人完成節食計劃，對照組則有68人待至研究終結。
今次研究中採取的飲食計劃，全部由營養師按照每個人的需要而度身訂造和設計，在降低熱量之餘，確保參加者可以攝取到足夠的營養，不會對身體造成安全風險。
生物標記水平降低
最後研究人員根據血液中反映細胞甲基化的三個生物標記水平，以了解參加者衰老的情況，包括PhenoAge、GrimAge及DunedinPACE。結果發現，減少熱量攝取令其中一個生物指標DunedInPACE有所降低，但PhenoAge及GrimAge則沒有影響。有關研究結果已刊載在《Nature Aging》。
或須更長時間節食
研究人員指出，基因老化程度減少2%至3%，等於將死亡風險降低10%至15%，對健康的影響就與戒煙一樣。今次結果為減少熱量可以減慢衰老的論說提供證據，但可能需要更長時間的節食才能展現吃少些對抗衰老的作用。