捉住青春 食少啲可抗衰老

人人都想保持青春，推遲身體變老的時間。最新研究發現，依從飲食計劃減少每日攝取的熱量，兩年後可以令衰老速度減慢2%至3%，維持表觀基因組在更年輕的狀態，等於令死亡風險降低最多達15%。

飲食計劃減熱量攝取

美國研究團隊邀請了約200名健康的成年人參與研究，當中約150人參與新開發的飲食評估系統，藉以將熱量攝取減少25%，並維持兩年。餘下人士則作為對照，飲食習慣如常不變。最後有117人完成節食計劃，對照組則有68人待至研究終結。

今次研究中採取的飲食計劃，全部由營養師按照每個人的需要而度身訂造和設計，在降低熱量之餘，確保參加者可以攝取到足夠的營養，不會對身體造成安全風險。