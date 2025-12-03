捐血前先補鐵 女性血紅素水平調整至最低 12 缺鐵要食乜？有乜症狀？

大埔宏福苑發生可怕火災，造成逾150人離世的悲劇。事件距今已經8日，不少人響應網上呼籲前往捐血，但其實捐血不應急於一時，長期捐血，維持血庫存量穩定才是長遠目標。但在捐血前，維持身體健康，確保有充足的血紅素水平，才可以捐血救人！

自今年5月起，紅十字會捐血者的上壓(收縮壓)標準將由原來的90 mmHg至160mmHg調整為 90 mmHg至180 mmHg ；女性捐血者的血紅素水平標準由11.5至16.5 g/dL，調整為 12至16.5 g/dL ，男性捐血者的血紅素水平維持不變，為 13.0至18.0 g/dL 。

女性易缺鐵

女性比起男性更容易缺鐵，而鐵質是製造血紅素的必要元素，因此當身體缺鐵時，血紅素水平亦會下降。紅十字會過去曾有研究指出，有三成女性捐血者雖然達到血紅素指數達標準的11.5g/dl，惟鐵存量卻處極低水平，相信香港有不少隱形缺鐵性貧血的女性，因症狀不明顯而未有求醫。

缺鐵性貧血患者一般會感到疲倦乏力，工作效率、活躍程度和集中力均下降，虛弱、眩暈、呼吸急促、心跳加快或心悸、臉色蒼白等。女性缺鐵的主因為失血過多，原因包括月經流量過多、子宮肌瘤、配戴子宮環等，只要按症狀治療，都可成功改善貧血問題。