捐血前先補鐵 女性血紅素水平調整至最低 12 缺鐵要食乜？有乜症狀？

大埔宏福苑發生可怕火災，造成逾150人離世的悲劇。事件距今已經8日，不少人響應網上呼籲前往捐血，但其實捐血不應急於一時，長期捐血，維持血庫存量穩定才是長遠目標。但在捐血前，維持身體健康，確保有充足的血紅素水平，才可以捐血救人！
女性血紅素水平調整為最低 12
自今年5月起，紅十字會捐血者的上壓(收縮壓)標準將由原來的90 mmHg至160mmHg調整為90 mmHg至180 mmHg；女性捐血者的血紅素水平標準由11.5至16.5 g/dL，調整為12至16.5 g/dL，男性捐血者的血紅素水平維持不變，為13.0至18.0 g/dL。
女性易缺鐵
女性比起男性更容易缺鐵，而鐵質是製造血紅素的必要元素，因此當身體缺鐵時，血紅素水平亦會下降。紅十字會過去曾有研究指出，有三成女性捐血者雖然達到血紅素指數達標準的11.5g/dl，惟鐵存量卻處極低水平，相信香港有不少隱形缺鐵性貧血的女性，因症狀不明顯而未有求醫。
缺鐵性貧血患者一般會感到疲倦乏力，工作效率、活躍程度和集中力均下降，虛弱、眩暈、呼吸急促、心跳加快或心悸、臉色蒼白等。女性缺鐵的主因為失血過多，原因包括月經流量過多、子宮肌瘤、配戴子宮環等，只要按症狀治療，都可成功改善貧血問題。
鐵質補充由飲食做起
如果只是鐵質水平偏低，可以考慮由日常飲食中補充，含有豐富鐵質的食物包括：
- 紅肉
- 肝臟
- 蠔/青口/蜆/蝦
- 小扁豆/紅腰豆/黃豆
- 菠菜
- 芥蘭
- 西蘭花
如果調整飲食後血紅素水平仍然偏低，可考慮口服鐵質補充劑，不過服用鐵質補充劑過程中，大便顏色會轉為黑色，亦有機會出現輕微的副作用，包括胃部不適及便秘。
如果不了解自己是否適合捐血或首次捐血，可先進行網上是否適宜捐血測試！