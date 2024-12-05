捱夜拍劇好傷肝？臉色差？ 「Moon姐」楊茜堯分享護肝秘訣 幾忙都兼顧到家庭 事業！

楊茜堯（前名楊怡）在與羅子溢（前名羅仲謙）結婚並迎來一子一女後，將重心轉向家庭，逐漸淡出幕前工作。近日，楊茜堯則頻繁亮相，為她的產後復出劇《黑色月光》進行宣傳。在演藝圈，通宵拍劇已是家常便飯，楊茜堯也不例外。楊茜堯（飾演余滿月Moon）除了要通宵拍劇、拍攝廣告，回到家還要照顧小朋友，有時候因為行程緊湊而導致飲食及作息不規律。但有粉絲們發現，Moon姐不僅在演技上耀眼，臉色也始終保持良好，看起來充滿活力，難道她真的有秘密武器？

在拍攝過程中，面對著熬夜與忙碌的生活，卻依然能夠保持最佳狀態，單憑健康飲食是不足夠的！她的秘密不僅在於飲食，還有對肝臟的特別呵護。她強調：「養好肝，臉色自然好！」據她透露，關鍵在於每日服用Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌，讓她的精力充沛，面色紅潤！

只要養足精神，做任何事先至有活動力、做得好！楊茜堯選擇了每日服用Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌，她分享：「食咗一個星期後，感覺身體已經無咁攰，夜晚好瞓咗。Keep住食咗一段時間，個肝變得健康咗，每晚都一覺瞓到天光，心情亦輕鬆咗，拍完一日戲精神同面色都好好，放工返屋企都仲有energy照顧小朋友同佢哋玩，而且腸道仲好順暢添！」

點解護肝咁重要？

肝臟是身體的化學工廠，負責多種新陳代謝、解毒和能量儲存等重要功能。肝臟能將體內的毒素轉化為無害物質，並通過尿液或糞便排出體外；還能分解和代謝脂肪，防止脂肪在肝臟中堆積，從而避免肝脂肪的發生。

日常生活中傷肝行為

根據研究顯示，全球約有五分之一的人口受到脂肪肝的影響，而這個問題在年輕人中愈發普遍。生活習慣不當，如經常外食、熬夜、缺乏運動，都可能導致肝臟的健康受到威脅。特別是20歲以上的男女，常常面臨以下幾種健康問題：

1. 不規律的飲食：經常選擇外賣或高糖、高脂的加工食品，這些不良飲食習慣會加重肝臟的負擔。

2. 不穩定的作息：熬夜會干擾身體的新陳代謝，使肝臟無法有效地進行排毒。

3. 缺乏運動：缺少運動會影響整體健康，導致肝臟無法獲得必要的促進。

4. 精神緊張：長期的精神壓力會損害肝臟功能，並引起情緒波動。

5. 社交應酬：頻繁的酒局和應酬也會對肝臟造成負擔。

6. 情緒波動：肝臟健康不佳會影響情緒的穩定性。

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