熱門搜尋:
瓊瑤 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
返回
健康
2024-12-05 12:00:00

捱夜拍劇好傷肝？臉色差？ 「Moon姐」楊茜堯分享護肝秘訣 幾忙都兼顧到家庭 事業！

資料由客戶提供

分享：
捱夜拍劇好傷肝？臉色差？ 「Moon姐」楊茜堯分享護肝秘訣 幾忙都兼顧到家庭 事業！

捱夜拍劇好傷肝？臉色差？ 「Moon姐」楊茜堯分享護肝秘訣 幾忙都兼顧到家庭 事業！

楊茜堯（前名楊怡）在與羅子溢（前名羅仲謙）結婚並迎來一子一女後，將重心轉向家庭，逐漸淡出幕前工作。近日，楊茜堯則頻繁亮相，為她的產後復出劇《黑色月光》進行宣傳。在演藝圈，通宵拍劇已是家常便飯，楊茜堯也不例外。楊茜堯（飾演余滿月Moon）除了要通宵拍劇、拍攝廣告，回到家還要照顧小朋友，有時候因為行程緊湊而導致飲食及作息不規律。但有粉絲們發現，Moon姐不僅在演技上耀眼，臉色也始終保持良好，看起來充滿活力，難道她真的有秘密武器？

楊茜堯出席電視劇《黑色月光》宣傳活動。 楊茜堯《黑色月光》劇照

在拍攝過程中，面對著熬夜與忙碌的生活，卻依然能夠保持最佳狀態，單憑健康飲食是不足夠的！她的秘密不僅在於飲食，還有對肝臟的特別呵護。她強調：「養好肝，臉色自然好！」據她透露，關鍵在於每日服用Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌，讓她的精力充沛，面色紅潤！

 

楊茜堯：養好肝臟 臉色自然好！

羅子溢（左）、楊茜堯（右）與子女合影家庭照

羅子溢（左）、楊茜堯（右）與子女合影家庭照

只要養足精神，做任何事先至有活動力、做得好！楊茜堯選擇了每日服用Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌，她分享：「食咗一個星期後，感覺身體已經無咁攰，夜晚好瞓咗。Keep住食咗一段時間，個肝變得健康咗，每晚都一覺瞓到天光，心情亦輕鬆咗，拍完一日戲精神同面色都好好，放工返屋企都仲有energy照顧小朋友同佢哋玩，而且腸道仲好順暢添！」

 

點解護肝咁重要？

肝臟是身體的化學工廠，負責多種新陳代謝、解毒和能量儲存等重要功能。肝臟能將體內的毒素轉化為無害物質，並通過尿液或糞便排出體外；還能分解和代謝脂肪，防止脂肪在肝臟中堆積，從而避免肝脂肪的發生。

 

日常生活中傷肝行為

根據研究顯示，全球約有五分之一的人口受到脂肪肝的影響，而這個問題在年輕人中愈發普遍。生活習慣不當，如經常外食、熬夜、缺乏運動，都可能導致肝臟的健康受到威脅。特別是20歲以上的男女，常常面臨以下幾種健康問題：

1. 不規律的飲食：經常選擇外賣或高糖、高脂的加工食品，這些不良飲食習慣會加重肝臟的負擔。

2. 不穩定的作息：熬夜會干擾身體的新陳代謝，使肝臟無法有效地進行排毒。

3. 缺乏運動：缺少運動會影響整體健康，導致肝臟無法獲得必要的促進。

4. 精神緊張：長期的精神壓力會損害肝臟功能，並引起情緒波動。

5. 社交應酬：頻繁的酒局和應酬也會對肝臟造成負擔。

6. 情緒波動：肝臟健康不佳會影響情緒的穩定性。

 

獲WGO認證 5倍護肝配方 7週有效減少肝受損

與坊間品牌比較，【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】獲WGO認證及臨床實證，服用第7週即有效減少肝受損，以及預防肝風險。

與坊間品牌比較，【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】獲WGO認證及臨床實證，服用第7週即有效減少肝受損，以及預防肝風險。

由全球權威腸胃組織WGO認證的【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】，採用7種護肝專用菌株，結合FOS益生元、鋅及硒配方。獲多項臨床實證，透過促進腸道特定益菌，以腸肝軸方式，有效減少肝損傷、降低肝風險，從而提升肝臟功能。它還具有增強腸道屏障、提高免疫力、促進整體健康等多重益處。更可同時能夠達到清肝解毒、雙效護肝的目標，為需要護理肝臟健康的人士，降低減少肝脂肪及肝指數，從真正源頭做到護肝！

7大護肝專用菌株：包括減少肝損傷、有效源頭護肝等功能。

FOS益生元：強化腸道屏障，增加益生菌存活率，促進腸道健康。

鋅及硒：清除體內自由基，提升免疫力，輔助肝臟解毒。

 

6大護肝功效

．清肝排毒

．護肝養肝

．修復更新

．促進腸道健康

．增強免疫力

．抗細胞氧化

【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】含有6大功效，包括：護肝養肝、促進腸道健康、修復更新、清肝排毒、增強免疫力、抗細胞氧化，可有效從源頭護肝。

【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】含有6大功效，包括：護肝養肝、促進腸道健康、修復更新、清肝排毒、增強免疫力、抗細胞氧化，可有效從源頭護肝。

8大無添加成分

．不含明膠

．不含麩質

．不含基因改造

．不含人工香料及色素

．不含致敏成分：小麥、雞蛋、堅果、花生

 

每日1粒 男女都食得

有以下問題人士建議服用：

☑ 肝損傷問題

☑ 疲勞

☑ 睡眠質素

☑ 暗沉面黃膚色

☑ 煩躁易怒情緒

☑ 常吃高糖、高脂、加工食物

☑ 菸酒應酬

☑ 經常熬夜、作息不定時

☑ 精神壓力大

☑ 長期服藥

【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】1粒即可維護肝臟及腸道健康，同時有效降低肝脂及肝指數，不論男女都適用。

【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】1粒即可維護肝臟及腸道健康，同時有效降低肝脂及肝指數，不論男女都適用。

 

冬日狂賞．萬寧獨賣｜Culturelle康萃樂 全線2件8折

即日起至12月19日，凡於萬寧門市及網店購買【護肝養肝益生菌】，可享全線產品2件8折優惠，買2件低至$367.2！

>立即購買<