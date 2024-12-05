捱夜拍劇好傷肝？臉色差？ 「Moon姐」楊茜堯分享護肝秘訣 幾忙都兼顧到家庭 事業！

楊茜堯（前名楊怡）在與羅子溢（前名羅仲謙）結婚並迎來一子一女後，將重心轉向家庭，逐漸淡出幕前工作。近日，楊茜堯則頻繁亮相，為她的產後復出劇《黑色月光》進行宣傳。在演藝圈，通宵拍劇已是家常便飯，楊茜堯也不例外。楊茜堯（飾演余滿月Moon）除了要通宵拍劇、拍攝廣告，回到家還要照顧小朋友，有時候因為行程緊湊而導致飲食及作息不規律。但有粉絲們發現，Moon姐不僅在演技上耀眼，臉色也始終保持良好，看起來充滿活力，難道她真的有秘密武器？
在拍攝過程中，面對著熬夜與忙碌的生活，卻依然能夠保持最佳狀態，單憑健康飲食是不足夠的！她的秘密不僅在於飲食，還有對肝臟的特別呵護。她強調：「養好肝，臉色自然好！」據她透露，關鍵在於每日服用Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌，讓她的精力充沛，面色紅潤！
楊茜堯：養好肝臟 臉色自然好！
只要養足精神，做任何事先至有活動力、做得好！楊茜堯選擇了每日服用Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌，她分享：「食咗一個星期後，感覺身體已經無咁攰，夜晚好瞓咗。Keep住食咗一段時間，個肝變得健康咗，每晚都一覺瞓到天光，心情亦輕鬆咗，拍完一日戲精神同面色都好好，放工返屋企都仲有energy照顧小朋友同佢哋玩，而且腸道仲好順暢添！」
點解護肝咁重要？
肝臟是身體的化學工廠，負責多種新陳代謝、解毒和能量儲存等重要功能。肝臟能將體內的毒素轉化為無害物質，並通過尿液或糞便排出體外；還能分解和代謝脂肪，防止脂肪在肝臟中堆積，從而避免肝脂肪的發生。
日常生活中傷肝行為
根據研究顯示，全球約有五分之一的人口受到脂肪肝的影響，而這個問題在年輕人中愈發普遍。生活習慣不當，如經常外食、熬夜、缺乏運動，都可能導致肝臟的健康受到威脅。特別是20歲以上的男女，常常面臨以下幾種健康問題：
1. 不規律的飲食：經常選擇外賣或高糖、高脂的加工食品，這些不良飲食習慣會加重肝臟的負擔。
2. 不穩定的作息：熬夜會干擾身體的新陳代謝，使肝臟無法有效地進行排毒。
3. 缺乏運動：缺少運動會影響整體健康，導致肝臟無法獲得必要的促進。
4. 精神緊張：長期的精神壓力會損害肝臟功能，並引起情緒波動。
5. 社交應酬：頻繁的酒局和應酬也會對肝臟造成負擔。
6. 情緒波動：肝臟健康不佳會影響情緒的穩定性。
獲WGO認證 5倍護肝配方 7週有效減少肝受損
由全球權威腸胃組織WGO認證的【Culturelle康萃樂護肝養肝益生菌】，採用7種護肝專用菌株，結合FOS益生元、鋅及硒配方。獲多項臨床實證，透過促進腸道特定益菌，以腸肝軸方式，有效減少肝損傷、降低肝風險，從而提升肝臟功能。它還具有增強腸道屏障、提高免疫力、促進整體健康等多重益處。更可同時能夠達到清肝解毒、雙效護肝的目標，為需要護理肝臟健康的人士，降低減少肝脂肪及肝指數，從真正源頭做到護肝！
7大護肝專用菌株：包括減少肝損傷、有效源頭護肝等功能。
FOS益生元：強化腸道屏障，增加益生菌存活率，促進腸道健康。
鋅及硒：清除體內自由基，提升免疫力，輔助肝臟解毒。
6大護肝功效
．清肝排毒
．護肝養肝
．修復更新
．促進腸道健康
．增強免疫力
．抗細胞氧化
8大無添加成分
．不含明膠
．不含麩質
．不含基因改造
．不含人工香料及色素
．不含致敏成分：小麥、雞蛋、堅果、花生
每日1粒 男女都食得
有以下問題人士建議服用：
☑ 肝損傷問題
☑ 疲勞
☑ 睡眠質素
☑ 暗沉面黃膚色
☑ 煩躁易怒情緒
☑ 常吃高糖、高脂、加工食物
☑ 菸酒應酬
☑ 經常熬夜、作息不定時
☑ 精神壓力大
☑ 長期服藥
冬日狂賞．萬寧獨賣｜Culturelle康萃樂 全線2件8折
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