捱夜比通宵更傷肝腎？ 6大傷害你要知 一文教你健康食宵夜

歐洲國家盃同巴黎奧運將至，相信不少人已經買定啤酒薯片與朋友相約通宵狂歡，不過捱夜或通宵不眠常常被指是爆肝行為，但其實熬夜對於腎臟的破壞更甚於肝臟，因為有研究指每晚睡不到5小時的人，十年間腎功能減少超過30%的比率較睡足7至8小時為高。捱夜對腎臟帶來的6大傷害，你認識幾多？

1. 直接破壞腎臟

有研究指長期熬夜可能會直接引起腎臟的損傷和功能障礙，原因是熬夜會干擾腎臟的正常尿毒素代謝，並阻降低腎臟的血流速度和氧量，讓腎臟無法正常休息，腎臟因而過勞及功能衰退。

2. 血糖失控致洗腎

長期熬夜會令交感神經變得活躍，腎上腺素分泌增加，導致葡萄萄耐受性變差及胰島素抗阻上升，增加患上糖尿病的風險，而糖尿病正正是洗腎的主要原因。