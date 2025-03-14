捱夜致癌率高40% 腦細胞死亡速度增2倍 醫生教4招補救

熬夜也會增加致癌風險？有醫生指出，如果長期晚睡有可能會引發一系列健康問題，不但會增加40%致癌率，更會令腦細胞死亡速度增2倍。醫生指出，有4大方法有助擺脫熬夜習慣，重拾健康的生活方式，改善睡眠質量。

捱夜致癌率高40% 小心8大惡果 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，即使是不吸煙、不喝酒，且飲食健康，只要有熬夜習慣，身體就會加速崩潰。他強調，熬夜的習慣對健康的損害遠超過我們的想象，有可能會為身體帶來以下8大惡果： 1. 體重失控 熬夜會對體內荷爾蒙的分泌造成影響，令人感到異常飢餓，想吃消夜，結果導致攝入高熱量食物。夜間身體代謝率下降，攝入的熱量無法有效消耗，脂肪容易囤積腰腹。使人成為易胖體質，減肥變得艱難。 2. 免疫系統崩潰 當連續三天也睡眠不足，體內免疫細胞活性下降70%。令身體的防禦機制變弱，更易感冒、生病或腸胃功能失調。

長期睡眠不足甚至出現慢性發炎，令人處於亞健康狀態。 3. 皮膚狀況惡化 熬夜導致膠原蛋白流失，皮膚變得暗沉且鬆弛，出現黑眼圈、細紋和痘痘等問題。

即使用再昂貴的護膚品也難以挽救，膚況一去不返，外表比實際年齡更顯老態。 4. 影響心血管健康 熬夜會使心臟持續超負荷運作，增加血壓和心率不穩的風險。

35歲以下的猝死案例中，超過80%與長期睡眠不足有關。

5. 大腦功能衰退 長期熬夜影響大腦神經傳遞，造成注意力不集中、反應遲鈍和記憶力下降。

有研究指，熬夜者的腦細胞死亡速度是正常人的兩倍，當35歲時，也許腦力已老化至60歲。 6. 癌症風險上升 熬夜抑制褪黑激素的分泌，導致乳癌和大腸癌等風險上升。

研究顯示，長期熬夜者的癌症發病率比早睡者高出40%。 7. 消化系統受損 熬夜打亂肝臟和腸胃的修復過程，導致胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍和消化不良。

長期熬夜人士一般都會有胃痛、腹脹的困擾，嚴重更可演變為慢性胃病。 8. 情緒波動大 睡眠不足使大腦情緒調節中樞過度活躍，導致焦慮和暴躁，增抑鬱症風險。

長期熬夜也會對人際關係造成影響，容易與家人、朋友發生衝突，導致社交壓力加劇。

醫生教4招補救 擺脫熬夜 雖然長期熬夜可能會變成習慣，難以改變，但黃軒醫生亦列出有4大方法，有助擺脫熬夜習慣： 1. 睡前遠離手機，營造助眠環境 睡前2小時關閉電子設備，避免藍光抑制褪黑激素。

使用暖色燈光，保持室溫在20-22°C，幫助快速入睡。 2. 調整飲食，建立生理時鐘 晚上7時後避免攝取高熱量消夜，以免影響消化和睡眠品質。

睡前喝溫牛奶或吃櫻桃，有助於補充褪黑激素，改善睡眠質量。 3. 培養固定的睡前習慣 晚上9時後進行放鬆活動，如泡腳(40°C 溫水 + 生薑片)、聽輕音樂或白噪音，有助大腦進入休息狀態。

在床上進行肌肉放鬆，先躺在床上，再從腳趾到頭部逐步繃緊，放鬆，重複3次，有助於減少焦慮感，提高入睡速度。 4. 科學補眠，避免週末狂補眠 白天每工作45分鐘，短暫閉眼深呼吸3分鐘，以減少疲勞累積。

週末避免過多睡眠，最多補1.5小時眠，以防打亂生理時鐘，影響下一星期的作息。 黃軒醫生提醒，每次熬夜都是在消耗生命的本錢，或許現在你感受不到影響，但當健康出現警訊時，後悔已經來不及。他建議從今天開始，調整作息，讓自己回到健康的生活方式。

