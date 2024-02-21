捱夜追劇眼睛痠澀　明亮護眼操搭配護眼茶大公開

平日工作勞累導致眼睛周圍循環不佳，眼睛乾澀、視物不清、眼屎多等症狀經常困擾著現代人，尤其在狂歡捱夜後經常讓眼睛症狀大爆發！人工淚液可以短暫紓緩眼睛不適，然而只要沒有持續使用，眼睛立刻變回乾澀狀態，中醫透過氣血平衡調整方式，讓身體氣血能調整回原始狀態，進而校正眼眶周圍微循環，當眼眶周圍循環恢復，身體自主可以適度分泌淚液及正確調整眼周肌肉收縮放鬆，眼睛自然可以恢復明亮。

眼睛乾澀模糊需從肝論治 晚上十一點應休息

中醫診所院長康涵菁中醫師表示，中醫的理論認為：「肝開竅於目」，眼睛乾澀及視物不清需要從肝論治，晚上11點以後是膽經與肝經經絡循行主要行走旺時，也是肝膽調養生息的時段，肝主藏血，若要順利將氣血往上輸送於眼底及眼周圍供給使用，正確休養時間需要深度休息才能達到「養血」目的。

康涵菁解釋中醫典籍指出，《靈樞·大惑論》：「五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精」，肝膽經絡氣血的調整不是恢復眼睛氣血輸佈唯一方式，消耗一夜氣血後臟腑能量耗盡，反映到身體最直接的包含身體代謝廢物排除效率減低、氣血輸送至末梢不暢、神經亢奮性無法有效降低，症狀表現常見眼睛乾澀、眼周圍眼袋水腫、眼周圍循環不佳導致黑眼圈、頭痛、頭脹、胃口下降、口乾、四肢水腫等，康涵菁教你如何有效恢復全身氣血通暢，進一步恢復眼睛明亮。