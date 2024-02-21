熱門搜尋:
大光麵 Chubby Hearts 潮濕 美斯 長者醫療券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-02-21 13:30:59

捱夜追劇眼睛痠澀　明亮護眼操搭配護眼茶大公開

分享：
捱夜追劇眼睛痠澀　明亮護眼操搭配護眼茶大公開

人工淚液可以短暫紓緩眼睛不適，然而只要沒有持續使用，眼睛立刻變回乾澀狀態。

平日工作勞累導致眼睛周圍循環不佳，眼睛乾澀、視物不清、眼屎多等症狀經常困擾著現代人，尤其在狂歡捱夜後經常讓眼睛症狀大爆發！人工淚液可以短暫紓緩眼睛不適，然而只要沒有持續使用，眼睛立刻變回乾澀狀態，中醫透過氣血平衡調整方式，讓身體氣血能調整回原始狀態，進而校正眼眶周圍微循環，當眼眶周圍循環恢復，身體自主可以適度分泌淚液及正確調整眼周肌肉收縮放鬆，眼睛自然可以恢復明亮。

眼睛乾澀模糊需從肝論治　晚上十一點應休息

中醫診所院長康涵菁中醫師表示，中醫的理論認為：「肝開竅於目」，眼睛乾澀及視物不清需要從肝論治，晚上11點以後是膽經與肝經經絡循行主要行走旺時，也是肝膽調養生息的時段，肝主藏血，若要順利將氣血往上輸送於眼底及眼周圍供給使用，正確休養時間需要深度休息才能達到「養血」目的。

康涵菁解釋中醫典籍指出，《靈樞·大惑論》：「五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精」，肝膽經絡氣血的調整不是恢復眼睛氣血輸佈唯一方式，消耗一夜氣血後臟腑能量耗盡，反映到身體最直接的包含身體代謝廢物排除效率減低、氣血輸送至末梢不暢、神經亢奮性無法有效降低，症狀表現常見眼睛乾澀、眼周圍眼袋水腫、眼周圍循環不佳導致黑眼圈、頭痛、頭脹、胃口下降、口乾、四肢水腫等，康涵菁教你如何有效恢復全身氣血通暢，進一步恢復眼睛明亮。

捱夜追劇眼睛痠澀　明亮護眼操搭配護眼茶大公開

恢復全身氣血通暢可進一步恢復眼睛明亮。

捱夜後掌握5步驟恢復眼睛明亮

  1. 利水消腫：排除身體代謝廢物能有效加強末梢微璇還，甚至幫助眼眶周圍眼袋水腫消除。
  2. 臟腑氣血啟動：消除水腫後，啟動臟腑氣血能有效疏鬆身體核心氣血至末梢及眼眶周圍末梢。
  3. 疏通頭部氣血：頭為諸陽之會，通暢全身氣血前透過頭部穴位引導氣血順暢行走具有導引功效，能加強氣血行走效率。
  4. 疏通眼眶周圍循環：透過穴位按壓除了能加強眼周循環外，也能適度舒緩眼睛周圍痠脹緊繃的不適感。
  5. 安神養血：利用多次閉目養神，一次10～15分鐘，能有效降低神經亢奮性，進而降低氣血消耗速度。

熬夜護眼茶

枸杞5g，菊花5g，鉤藤3g，天麻3g，麥芽3g，炒白芍3g，炒決明子8g，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，藥方主要透過柔肝疏肝及養肝血來減緩眼睛不適症狀，熬夜後經常引起肝風動及胃氣不疏導致氣血瘀滯，透過天麻、鉤藤疏理肝風動，配合菊花、決明子清除肝熱，白芍柔肝及枸杞養肝血，熬夜隔日適度飲用可以有效緩解眼睛不適及口乾口苦症狀。

Ad Block

眼周六穴護眼明亮

康涵菁教導雙手摩掌生熱後，先用手掌或眼熱敷袋稍作眼周圍熱敷後，利用拇指及食指按壓眼睛周圍六穴，按壓後深呼吸，讓眼球順時鐘轉一圈、逆時鐘轉一圈，往遠處看10秒，閉眼休息1分鐘，重複以上步驟5至10次。

  1. 睛明穴

取穴位置：眼眶內側邊緣與眼球間空隙，內眼角稍上方凹陷處

  1. 攢竹穴

取穴位置：眉頭內端邊緣的凹陷處

  1. 魚腰穴

取穴位置：瞳孔直上，眉毛正中央

  1. 絲竹空穴

取穴位置：眉尾外端的凹陷處

  1. 瞳子髎穴

取穴位置：眼尾外１指寬，骨骼凹陷處

  1. 四白穴

取穴位置：位於瞳孔正下方，距眼眶約一橫指寬

眼周六穴主要透過按壓眼眶周圍穴位促進局部微循環，按壓時可取穴位周圍痠脹感明顯處稍加力道加強，痠脹嚴重處按壓時間可以拉長，並且增加次數。

康涵菁中醫師建議，生活中除了養成黃金睡眠時段11點前入睡習慣外，適度運動可以有效打開經絡氣滯狀態，以利氣血機能恢復加速，近期中醫門診也增加許多工作久勞及熬夜後眼科門診調理，包含疏通頭部氣血的頭皮針治療、眼眶周圍促進眼周微循環的針灸治療、腹部溫灸治療、藥物調理等治療，都可以短時間內加速恢復眼睛不適症狀，避免長期依賴人工淚液。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受