掃除掃到下背痛？骨科醫生親授「預防貼士」

年前忙著居家清掃，常見的過度勞動引發下背痛及肌肉痠痛，迫使假期掛病號在家休養？對此，台中慈濟醫院骨科醫生陳明慶教導如何分辨下背痛的情況，避免打掃過後只能躺著休息。

下背痛有三種 姿勢不良、發炎、臟器疼痛都有可能 骨科陳明慶醫生說明下背痛有三種成因。第一較常見的做任何動作都會感到疼痛，屬於姿勢與動作相關的結構性腰痛，或因背部肌肉、筋膜和韌帶拉傷導致，如椎間盤突出、脊椎滑脫，小面關節發炎等；第二是與發炎反應相關的下背痛，特色為不動時也會痛，如強直性脊椎炎、腸胃道發炎，甚至癌症；第三是臟器相關的疼痛，如腎盂腎炎、帶狀疱疹、主動脈周圍相關疾病等。 此外，下背痛依據疾病的時程可分為：四周內下背痛為急性，疼痛12周以上屬於慢性，介於4周至12周之間則為亞急性下背痛。

不當彎腰是打掃下背痛主因 姿勢正確也需休息伸展 陳明慶醫生指出，打掃最常發生的都屬於結構性且急性疼痛，不當彎腰是主因。若要避免打掃產生下背痛，他建議盡量避開彎腰拿重物，若要搬東西也要運用下肢肌群當輔助分擔腰椎負重；避免墊腳尖取高物，因為會不自覺用到下背肌群，四肢肌肉也可能拉傷，可用凳子加高，讓身體核心肌群靠近，方便且省力取物；下廚或洗碗時要打直腰桿，雙手保持自然垂下，手軸與平台位置一致可避免長時間彎腰；最後使用適合身高的清潔用具也能減少彎腰。 而肌肉筋骨勞損問題也注意，若無法避免工作打掃量增加，休息次數時間就要增加做身體伸展，牛式、眼鏡蛇式、拱橋伸展可紓緩下背肌肉。

急性冰敷、慢性熱敷 無法改善需就醫治療 陳明慶醫生強調，急性下背痛可採用冰敷緩解，慢性則可熱敷，如果長時間持續下背痛，可測試彎腰、單腳站立，或者平躺直抬腿。若有麻痺疼痛應當考慮就醫，由醫生診斷給予藥物或是局部注射緩解，常見的椎間盤突出或腰椎狹窄，皆可透過微創脊椎內視鏡手術治療，恢復速度也快。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】