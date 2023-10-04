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健康
2023-10-04 16:50:00

掌上壓訓練｜變化型姿勢增加強度 新手不宜

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掌上壓訓練｜變化型姿勢增加強度 新手不宜

掌上壓訓練｜變化型姿勢增加強度 新手不宜

當一般掌上壓（英文︰Push Up）已經應付自如，要加強訓練效果，除了將隻腳放在較高位置提高負荷外，亦有其他方法增加強度，例如Staggered Push Up和Explosive Push Up。

Staggered Push Up雙手位置一高一低，施力會不平衡而較多訓練其中一邊，當然左右手要交換擺位兩個位置都做，當肌肉平衡發展。

Explosive Push Up撐起身時就要加強發力彈起令手掌離地，同時訓練肌肉爆炸力，當力量足以延長凌空時間，可再加入胸前拍掌或身後拍掌等動作。要提醒一下做Explosive Push Up要小心手腕關節，應在軟墊上做或使用護腕等來加強保護，避免受傷。

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掌上壓訓練｜Staggered Push Up

  1. 以手掌和腳尖支撐身體，手掌略闊於肩膊，位置一高一低，例如左手手掌略前就肩膊，右手手掌置於胸腹之間位置；保持身體和腳成一直線，挺胸收腹。
  2. 手肘慢慢屈曲至90度。
  3. 胸肌、三頭肌發力，將身體撐至最高。
  4. 重複以上動作，身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做15次為一組，做2組。左右手更換位置再做。
掌上壓｜Staggered Push Up。

掌上壓｜Staggered Push Up。

掌上壓訓練｜Explosive Push Up

  1. 以手掌和腳尖支撐身體，手掌略闊於肩膊，保持身體和腳成一直線，挺胸收腹。
  2. 手肘慢慢屈曲至90度。
  3. 胸肌、三頭肌發速發力，將身體撐起並令手掌離地。
  4. 重複以上動作，身體往下時吸氣，撐起時呼氣。做15次為一組，做2至3組。
掌上壓｜Explosive Push Up。

掌上壓｜Explosive Push Up。

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