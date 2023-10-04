掌上壓訓練｜變化型姿勢增加強度 新手不宜

當一般掌上壓（英文︰Push Up）已經應付自如，要加強訓練效果，除了將隻腳放在較高位置提高負荷外，亦有其他方法增加強度，例如Staggered Push Up和Explosive Push Up。

Staggered Push Up雙手位置一高一低，施力會不平衡而較多訓練其中一邊，當然左右手要交換擺位兩個位置都做，當肌肉平衡發展。

Explosive Push Up撐起身時就要加強發力彈起令手掌離地，同時訓練肌肉爆炸力，當力量足以延長凌空時間，可再加入胸前拍掌或身後拍掌等動作。要提醒一下做Explosive Push Up要小心手腕關節，應在軟墊上做或使用護腕等來加強保護，避免受傷。