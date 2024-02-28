排便次數少認知障礙風險升200%？？ 營養師教路 單食益生菌並不足

你不能每日排便，每周排便次數只有兩、三次？或是每次排便都很辛苦，排出的便便總是又乾又硬？假如你有這些問題，便要留意了！

日本癌症中心早前針對40,000人進行的研究，結果顯示每周排便少於3次的人，患認知障礙的風險比正常排便的人高出近2倍，而排便次數越少風險便越高。此外，研究亦發現大便堅硬同樣會提高患認知障礙風險。宿便長時間停留在腸道內，會讓體內容易滋生壞菌，從而引起健康問題。而在2023年的阿茲海默症協會國際會議上，亦有報告指超過3天沒排便，認知年齡會比每天排便的人約多了3年的差距，長期認知下降的風險會增加高達7成。

營養師﹕只補充益生菌易失效 建議配合益生元

不少人都想透過服食益生菌舒緩宿便，資深營養師伍雅芬指，單靠補充益生菌並不足夠，因益生菌本身很脆弱，如益生菌未能吸收足夠營養便很易失效。所以需要配合「益生元」服用，為益生菌提供營養，以做到「益菌自生」，從而可打敗壞菌，使腸道更健康。

營養師建議擇選益生菌要點﹕

選擇含有多種類益生菌及益生元 ，可增加菌叢多樣性，對抗不同壞菌

高含量且最少有 3 種益生元 ，讓益生菌補充足夠營養，才可促進益菌自生，增加益菌數量及活性

配搭膳食纖維 ，可軟化大便及增加大便體積，加強力度推走宿便

萬寧熱賣「宿便推土機」 96%* 用家認同有效改善宿便

有「宿便推土機」之稱的Naturo Vita 3+5益生元菌，96%*用家認同有效改善宿便。其採用鐵三角動腸組合，當中12倍^ 重量級配方，有助定時排便、清除宿便、收細肚腩。