排便難？學識5招助你便便暢通

不少人以為要每日成功排便才正常，一日上不到廁所便以為自己患有便秘，但實際上一天排便三次或三天便排一次都可能是正常的。今次就教你改變五個生活習慣，避開排便不順的困境，若不見效就要找醫生詳細檢查一下了。
一周少於3次才屬便秘
食物從口進入身體後，要通過胃、小腸及大腸進行消化和吸收，需時數小時至數十小時不等，身體有時積存一兩天的食並非不正常，故此一星期排便次數少於三次、要出力排便或糞便過硬才會被定義為便秘。
調整生活習慣
大部分便秘屬習慣性便秘，通常可透過調整飲食和生活習慣改善，包括：
- 增加攝取膳食纖維的攝取，每天宜攝取25至35克。
- 飲足夠的水分，每天至少喝2公升開水，若有流汗則要飲更多水。
- 適量運動可幫助腸道蠕動。
- 攝取適量油脂有助潤滑腸道。
- 養成定時排便的習慣，並且盡量避免強忍便意。
酵素須持續服用
雖然坊間流傳吃酵素可以改善便秘，但其實市面的消化酵素主要是幫助消化，並無促進腸道蠕動的功能，所以不會一吃就能排便，反而一吃便見效可能是加添刺激腸道的物質所致。若想利用酵素改善排便，就需要持續食用才能改變腸道環境，從而改善便秘。
另外，便秘和痔瘡有密切關係，若坐在馬桶上約十分鐘仍無法排便，便要起來，以免迫出痔瘡。