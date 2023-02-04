排便難？學識5招助你便便暢通

不少人以為要每日成功排便才正常，一日上不到廁所便以為自己患有便秘，但實際上一天排便三次或三天便排一次都可能是正常的。今次就教你改變五個生活習慣，避開排便不順的困境，若不見效就要找醫生詳細檢查一下了。

一周少於3次才屬便秘

食物從口進入身體後，要通過胃、小腸及大腸進行消化和吸收，需時數小時至數十小時不等，身體有時積存一兩天的食並非不正常，故此一星期排便次數少於三次、要出力排便或糞便過硬才會被定義為便秘。