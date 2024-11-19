接種流感疫苗 減輕免疫負債

冬季流感高峰期將至，再加上過往幾年的「免疫負債」，感染人數或回復新冠疫情前的情況。為減低家庭傳播及社區爆發風險，專家建議市民應及早接種流感疫苗；香港惠澤長者基金及疫苗學堂亦捐出100劑流感疫苗，為市民免費接種。 呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道疾病，香港最常見是甲型H1、H3流感及乙型流感，一般1月至3月為冬季高峰期，「流感與一般傷最大分別是，流感較常見發燒、咳嗽、肌肉痛及頭痛等；傷風就較多喉嚨痛、流鼻水及打噴嚏。」

病徵持續應求醫 雖然大部分流感患者可自行痊愈，但如病徵持續或惡化，應立即求診。曹忠豪指，「對付流感可處方抗病毒劑，能減輕病情和縮短患病時間，並減低併發症和入院風險。萬一出現併發症，如心肌炎、腦炎、肌肉炎，甚或多重器官衰竭及敗血症，有可能導致死亡。」流感高危人士包括孕婦、5歲以下兒童、長者、長期病患者、免疫長期受到抑制的人士、居住在院舍人士及醫護人員。 幼童須多加提防 香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅認為，幼兒及學童應多加提防流感，「因新冠疫情的社交距離措施，令流感入院數字大幅下降，社會上普遍對流感的免疫抗體不足；而去年復常後流感入院數字回升，部分年齡群組甚至超越2019年，免疫負債情況令人關注。尤其3至5歲幼童更要小心，因為他們可能從未接觸過流感病毒和疫苗，萬一受感染，病情或特別嚴重。」



間接保護長者 兒童於社區受感染的風險是成年人的5倍。孔繁毅解釋，成年人衛生一般比兒童好，辦公室流感爆發風險較低，兒童在學校則較易傳播，而感染後

有可能將病毒帶回家，傳染家中長者。「惟全球數據指出兒童的流感疫苗接種率，無論對比其他疫苗，或者對比長者接種率都較低；本港23/24年度兒童34宗流感重症個案中，更只得9宗有接種疫苗。」研究證實，接種流感疫苗對兒童及青少年因流感住院保護達52%至61%；亦間接保護家中長者，減低因流感死亡率約36%。 疫苗捐贈計劃 由於流感病毒會不斷變化及免疫力會隨時間下降，曹忠豪建議每年接種流感疫苗。現時流感疫苗有滅活疫苗(針劑)及減活疫苗(噴鼻式)兩款，有研究指噴鼻式的保護效力較持久，原因有可能是在接種過程中，於鼻腔建立了第一道防線；對於怕打針的兒童亦可減少哭鬧情況。惟兩歲以下幼童、懷孕婦女、哮喘發作者、鼻竇炎患者及免疫受損人士等並不適用。 為提高流感疫苗接種率、減輕免疫負債，香港惠澤長者基金及疫苗學堂捐出100劑噴鼻式疫苗予公眾及香港聖約翰救傷隊接種。 接種日期：2024年11月23日(星期六)

接種時間：下午2時至6時

接種地點：北角英皇道367至373號上潤中心1樓蘇浙滬醫療中心

報名電話：2571 1336

名額：100個

