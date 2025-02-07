接種疫苗仍感染 為何還要打？醫生拆解3大感染原因

不少專業醫生經常也建議病人接種疫苗保護自己，不過，有些人可能會認為接種無用。有醫生指出，接種後仍會有感染的3大原因，並解釋為甚麼接種仍然很重要。

疫苗不是「避彈衣」 皮膚科醫生黃麗珊在其facebook專頁上分享指，許多患者經常會對疫苗作用有誤解，他們會認為疫苗接種後還會感染，所以如同「白打」。黃醫生形容，疫苗並不是「避彈衣」，而更像是「安全氣囊」。儘管疫苗是無法100%阻擋病毒，但能顯著降低疾病的嚴重程度及併發症風險。黃醫生指出，打疫苗後仍可能感染的原因如下： 1. 病毒變異(以流感為例) 由於病毒會不斷變種，每年流感病毒株都不同。疫苗是根據預測的主要病毒株製作，所以其保護力可能會有所變動。

但就算疫苗與當季病毒不完全匹配，仍能減輕感染後的症狀及併發症風險。 2. 疫苗並非100%防感染，而是增強免疫(以水痘為例) 水痘疫苗可降低約90%的感染風險，但某些人仍可能感染，特別是免疫力較低者。

然而，接種過疫苗的人即使感染，通常表現較輕微，皮疹較少、發燒輕微，不會像未接種者那樣嚴重，從而降低併發肺炎或腦炎的風險。 3. 免疫力隨時間下降(以帶狀疱疹為例) 帶狀疱疹疫苗可降低50%至90%的風險，但隨著年齡增長，免疫力會減弱，仍有可能發作，尤其是舊型帶狀疱疹疫苗的效果更明顯。

然而，接種過疫苗的人即使發作，疼痛程度較輕，持續時間短，且降低後遺神經痛的風險。

接種疫苗減輕症狀 黃麗珊醫生解釋，仍應接種疫苗的原因是： 降低感染機率：雖然不是100%保護，但接種疫苗後感染的風險會顯著降低。

即使感染，症狀較輕：如同搭載安全氣囊的車輛，在發生事故時比無保護的情況下更安全。

減少併發症與死亡風險：醫學統計顯示，疫苗能有效減少流感的住院率，降低水痘的併發症，並減輕帶狀疱疹的疼痛。 黃麗珊表示，接種疫苗並不是「保證不生病」，而是讓你即使生病時也能減輕痛苦。因此，不要因為「可能還會中」而放棄疫苗的保護！

