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健康
2023-12-15 04:30:50
日報

接種疫苗 助防肺炎球菌耐藥性

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疫苗

接種疫苗 助防肺炎球菌耐藥性

肺炎是本港第二常見的致死疾病，本地研究顯示，21.6%的社區型肺炎成人感染個案與肺炎球菌有關。肺炎球菌一般只會引起較輕微的症狀，惟亦有可能引起併發症，甚至死亡。香港醫院藥劑師學會副會長(外務)蘇曜華提醒，市民要時刻保持個人及環境衛生，亦可接種疫苗加強保護。

肺炎球菌主要經飛沫或與患者親密接觸而傳播，蘇曜華指，至今已發現超過100種血清型的肺炎球菌，其中約有30種會造成人類感染，高危人士包括2至4歲幼童、長者、曾患侵入性肺炎球菌病、免疫力受損人士、長期病患者及植入人工耳蝸的人士。肺炎球菌會於鼻咽黏附、生長和繁殖，並感染中耳及肺部，引起中耳炎、鼻竇炎及肺炎等。但如免疫系統無法阻擋細菌並進入血液，就可能引致菌血症及敗血症；如細菌進入腦部，便會引起腦膜炎；以上可統稱為入侵性肺炎球菌病。

疫苗 肺炎球菌

蘇曜華指血清3型是本港最常見的肺炎球菌血清型。

耐藥性高

因為耐藥性高，入侵性肺炎球菌已被世界衛生組織列為超級細菌，其抗藥性菌株有逐漸增加的趨勢。今年上半年的感染個案有多於四成由血清3型肺炎球菌所致。蘇曜華稱，血清3型菌株的體積比其他血清型大，需要更多抗體才有效對抗。

雖本港已有13價肺炎球菌疫苗接種，惟感染人數持續上升，蘇曜華認為與高耐藥性有關，現時抗生素是主要藥物，然而不當使用的話，細菌有機會發展出抵抗殺死它們的藥物的能力，導致抗生素耐藥性，加重治療困難。有研究顯示，患者對紅霉素及四環黴素等常用抗生素產生耐藥性的比率分別為54.6%及71.2%，蘇曜華擔心，如耐藥性情況持續，肺炎球菌病或變成無藥可醫。

預防肺炎球菌

預防肺炎球菌，應時刻保持個人及環境衛生，包括勤洗手、打噴嚏或咳嗽時用紙巾掩蓋口鼻、當出現呼吸道感染徵狀應戴口罩，亦要保持均衡飲食及恆常運動；另外建議用稀釋漂白水消毒常接觸的表面，保持家居清潔。

接種肺炎球菌疫苗是預防肺炎球菌疾病其中一種方法，現時有關疫苗可大致分為「結合疫苗」及「多醣疫苗」，前者可促成免疫記憶，抗體水平維持時間較長；後者抗體水平維持時間則較短。蘇曜華提醒，疫苗價數並非愈高愈好，市民接種前應先諮詢醫生或藥劑師的意見，按需要作選擇。
 

疫苗 肺炎球菌

肺炎球菌走入血，可引致菌血症及敗血症，誘發全身炎症，甚至器官衰竭。

按需要選擇疫苗

現時香港有兩種新一代肺炎球菌疫苗，分別是15價和20價結合疫苗。相比13價疫苗和20價疫苗，15價疫苗對血清3型肺炎球菌產生的免疫反應較高，相信更能預防相關的入侵性肺炎球菌感染，而15價疫苗已於上月30日正式納入疫苗資助計劃。
香港醫院藥劑師學會建議未接種肺炎球菌疫苗的2歲以下幼童、65歲或以上，以及2歲或以上有高風險情況的人士盡快接種疫苗，以預防肺炎球菌感染，減少使用抗生素，避免耐藥性情況加劇。

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