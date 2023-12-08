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健康
2023-12-08 04:29:53
日報

接種疫苗 對抗三疫大流行

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美國現時出現「三疫大流行」，包括新冠肺炎、流行性感冒及RSV呼吸道合胞病毒感染。當中呼吸道合胞病毒亦已在內地流行，因此今個冬天，香港也許會發生與美國相同情況，幸而香港剛引入RSV佐劑疫苗，有助對抗相關感染，香港亦是亞洲首個地區有RSV佐劑疫苗供接種。
 

RSV RSV佐劑疫苗

簡先生是亞洲首位接種RSV佐劑疫苗人士。

港怡醫院呼級系統科名譽顧問醫生溫志堅表示，RSV感染的徵狀與一般上呼吸道感染相似，患者會發燒、流鼻水、咳嗽等，如情況較嚴重，或有全身性徵狀如頭痛、乏力、食慾減退。

可透過飛沫傳染

RSV通過接觸患者的分泌物、飛沫、受污染的手、物件等傳播。溫志堅指出，大部分感染者可於一至兩周內痊愈，但高危群組若中招的話，情況會較嚴重，或出現併發症，「例如肺炎、心血管疾病、昏厥、譫妄、癲癇發作等，可能要進入深切治療部利用呼吸機等維生措施協助度過難關。」值得注意的是，RSV感染並沒有特效藥可用，只能為患者作支援治療。

港怡醫院呼級系統科名譽顧問醫生 溫志堅

溫志堅指八成RSV感染住院成年患者出現一種或以上併發症。

死亡率比流感高

呼吸道合胞病毒雖然知名度比流感較低，但併發症的比率、死亡率等都比流感高，不容忽視。每年2月下旬至9月下旬，屬RSV流行季節，當中3月初至4月中，以及7月中至9月中屬於高峰期。溫志堅續指，今年復常後與2019年疫情前相比，最高峰時期感染數字高出不少，而8月中至今亦不時出現社區感染個案。若今年冬季出現新冠、流感及RSV三重夾擊的話，將對醫療系統造成一大負擔。

院舍長者高危

居於院舍的長者可謂RSV感染的高危一族，有研究指住院的RSV患者中，19.7%為長期居住院舍人士；而入住長期照護設施人士的RSV發生率為8.1%，當中大部分屬80歲以上長者；年紀較大，因RSV感染而住院的比率也較高。另外，免疫系統不全人士及嬰兒的感染風險也屬高風險群組。

其中一個本港個案是七十多歲長者，本身患有哮喘及糖尿病，出現了嚴重呼吸道感染症狀而入院，血含氧量低見90%，檢測後證實為RSV感染。當時給予支援治療，包括口服及吸入式類固醇，惟患者呼吸困難等徵狀仍持續2至3星期才得到紓緩，比一般哮喘發作嚴重得多。

嬰兒

嬰兒亦屬RSV感染高危一族。

疫苗預防感染

預防RSV感染，最重要是時刻保持個人衛生，勤洗手，打噴嚏和咳嗽時用紙巾掩蓋口鼻，保持均衡飲食和恆常運動，保持免疫力，亦要注意家居清潔、室內空氣流通。另外，接種RSV佐劑疫苗也是預防方法之一，適合60歲以上人士。研究指出，疫苗保護效力高達八成至九成半，而有慢阻肺病、哮喘、糖尿病、心臟病的長者也適合接種；而且只須接種一劑，21個月後仍有足夠的抗體，毋須補打加強劑。溫志堅認為，如可為院舍長者接種，有助防止院舍出現RSV大爆發。

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