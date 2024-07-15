接種疫苗 建立群體免疫

香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科醫生陳真光表示，「天花就是一個因為疫苗而絕跡的疾病。醫學界已研發出多種針對不同疾病的疫苗，港府亦有五大疫苗接種計劃，當中對兒童的保護相當完善。」疫苗接種諮詢委員會建議成人及青少年應接種8類疫苗，包括流感、肺炎球菌、新冠肺炎、呼吸道合胞病毒(RSV)、百日咳、帶狀疱疹、人類乳頭瘤病毒(HPV)及腦膜炎球菌。

疫苗能夠讓接種者於未患病前，預先得到免疫能力；當社會裡接種人數夠多，便可建立群體免疫，預防疾病爆發，保護體弱群組減低感染風險。香港中華醫學會早前成立疫苗接種諮詢委員會，發出本港首個成人及青少年疫苗建議摘要；同時得到捐助者支持，透過九龍樂善堂向合資格人士免費提供RSV疫苗、20價肺炎球菌疫苗及HPV疫苗。

男士也須防HPV

HPV已知種類超過200種，主要經過體液或性器官接觸傳染，幾乎所有有性生活的人都有可能受感染。雖然免疫系統可清除大部分HPV，但若持續感染高風險型號如HPV 16或HPV 18等，便可能引起癌症；非致癌型號亦可致性器疣。香港中華醫學會理事、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華指，「性器疣男性患者是女性患者的3.3倍，而同樣可由HPV引起的頭頸癌，香港患者中男性亦佔約三分二。然而政府目前只為女童提供HPV疫苗接種，我們建議父母亦可選擇為兒子接種，以得到更好保護。」

按居住地選肺炎球菌疫苗

肺炎球菌是本港最常見引致肺炎的細菌，甚至可引起「入侵性肺炎球菌感染」，造成腦膜炎、敗血症等。陳真光續指，一老一嫩是高風險一族，尤其患有心血管病、糖尿病、慢阻肺病及長期酗酒人士風險更高，「肺炎球菌疫苗有較新的15價及20價結合型疫苗，以及傳統的23價多醣體疫苗，因為香港較常見血清3型肺炎球菌感染，本港的疫苗接種指引為接種13價疫苗後隔一年再接種23價疫苗。但若一年中有半年時間留在外地，則可考慮選擇一劑20價疫苗。」

RSV未有有效治療

RSV感染徵狀與流感、新冠相似，不過其入院率及死亡率較高，特別是長者患者更加高危。香港中華醫學會理事、呼吸系統科專科醫生許建名指，「RSV目前並沒有針對性的治療方法，只可針對併發症或徵狀作紓緩，故預防更為重要，建議60歲以上人士、長期病患者及孕婦應接種RSV疫苗。」