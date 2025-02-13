接種HPV疫苗+定期篩查 預防子宮頸癌

子宮頸癌是本港女性常見癌症之一，2022年便有五百多宗新症，而最令人擔心的是新症在10年間升幅接近30%，較年輕婦女的發病率上升亦令人關注。由專科醫生組成的關注HPV聯盟建議女性應做好接種HPV(人類乳頭瘤病毒)疫苗及定期做篩查雙重防護措施，預防子宮頸癌。 關注HPV聯盟召集人顏婉嫦教授表示，逾四成子宮頸癌個案於確診時已屆第三或四期，原因是早期未必會出現徵狀，「有可能出現的是不正常出血，最明顯是經後出血；已收經女士若陰道排出難聞的分泌亦必須注意。至於小便出血或疼痛、盆骨或背部疼痛、腳腫、體重下降等則屬晚期病徵。」

望達世衛目標 最值得留意的是，20至44歲群組及45歲至64歲群組，發病率於20年間分別上升了15.8%及5.2%。顏婉嫦指出，「這年齡層的女性是社會中流砥柱，既要工作亦要照顧子女，患病對家庭和社會都有影響，因此預防和及早發現子宮頸癌、增加治愈機會十分重要。希望可以達到世衛消滅子宮頸策略的目標：2030年有90%女童在15歲或之前完成接種HPV疫苗；70%婦女在35歲前接受高效子宮頸篩查，並於45歲前再做篩查；90%患病女性能接受治療。」 感染HPV可無徵狀 95%子宮頸癌由HPV引起，香港家庭計劃指導會(家計會)高級醫生王靜妍解釋，HPV有二百多種，當中約四十種會感染生殖系統，高危型號可以致癌，「HPV主要經由性行為傳播，大部分HPV感染並無徵狀，但亦可傳染他人，高達八成有性經驗人士有可能受到感染。」使用避孕套並不能完全預防HPV，故接種HPV疫苗是最有效和安全的方法。香港已開始為小五及小六女生接種HPV疫苗，2024/25學年也開展了補種計劃，分階段為2004至2008年出生本地女童補打疫苗。至於成年人，可考慮到私家診所/醫院或家計會接種疫苗。顏婉嫦強調，「子宮頸癌是唯一可以用疫苗預防的癌症，值得考慮接種。」



篩查助早發現 疫苗幫助預防感染，子宮頸篩查則幫助及早發現。篩查的目的是可在未有徵狀前發現病症，若在癌前病變階段，治療後可避免演變成癌症；若屬早期癌變，亦可提高治愈機會。香港大學婦產科學系主任陳嘉倫教授指，「25至64歲有性經驗的女性，都應定期接受子宮頸篩查。」一般女性如連續兩年子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受一次篩查；30至64歲女士亦可選擇每5年接受一次HPV檢測；又或每5年接受一次HPV檢測及子宮頸細胞檢驗的合併檢測。陳嘉倫指加入HPV檢測有助提升靈敏度，助發現更多早期癌前病變；惟目前只有約半數適齡女性曾接受子宮頸普查，需要加強宣傳和推廣，以及透過不同機構協助婦女參與篩查。