接骨點炎 — 無故膊頭,手肘,腳踭痛或是脊椎關節炎警號?

「接骨點炎」對很多人來說可能是從未聽過的疾病，但其病徵卻十分常見且易被忽略，例如膊頭、手肘、腳踭痛，不少人誤當只是一般扭傷、五十肩或網球肘，一旦延誤治療，關節受損及功能減退將不可逆轉，如無故出現相關病徵，應及早向風濕病專科醫生求診。
接骨點炎可致關節結構性受損
接骨點炎其實是脊椎關節炎的一種，所謂接骨點，是指韌帶連接骨骼的位置；脊椎關節炎屬免疫系統病，患者的自身免疫系統會錯誤攻擊接骨點，而常見受攻擊的接骨點位置包括膊頭、膝蓋、腳踭及手肘，受攻擊的接骨點會不斷發炎，患者除感到痛楚，更可引致關節結構性受損，令其功能變弱，包括活動幅度減低及難以發力。
脊椎關節炎易被低估延醫 無故關節發炎應立即求醫
風濕病專科醫生王靜嫻醫生表示：「接骨點炎的徵狀與關節痛相似，而且脊椎關節炎的發病年齡相對較輕，不少患者忽略相關警號，低估自己病情，及至出現嚴重徵狀時才求醫，或已造成不可逆轉的傷害。」
事實上，脊椎關節炎可影響身體不同器官及部位，除了接骨點炎，中軸性關節炎、周邊關節炎、虹膜炎及韌帶發炎等亦十分常見。患者的發病情況因人而異，不一定於脊椎首先發病，可以是周邊關節、或是不同器官或部位同時受免疫系統攻擊等；因此若無故關節發炎，感到紅、腫、熱、痛，應立即向風濕病專科醫生求醫。
及早診治有效控制病情
王醫生表示：「脊椎關節炎是慢性病，患者如能及早發現並接受適切治療，可有效控制病情，早期的脊椎關節炎如未造成結構性受損是可逆轉，患者接受治療後可如常活動，與一般人無異；此外，及早診治亦可減低出現共病，例如心血管病的風險。」
脊椎關節炎的治療原則是按照受攻擊的部位或器官，作針對性治療，主要治療方案包括生物製劑及口服標靶治療。醫生一般會為接骨點炎患者處方消炎止痛藥及生物製劑。若周邊關節受影響，則建議接受口服免疫抑制劑或生物製劑。
以往女性患者在懷孕時或對接受生物製劑治療卻步，但隨著醫學上的突破，現時孕婦亦可接受新一代生物製劑治療，有效控制病情；相信不久將來亦有新標靶藥物可處方予懷孕的患者。
疫情新常態 患者應保持健康生活
雖然藥物有助控制病情，但患者亦需建立健康生活習慣才能延緩病情惡化。王醫生察覺到疫情下不少患者的病情惡化，相信是因減少伸展及運動所致。另一方面，由於脊椎關節炎會增加患心血管病的風險，患者在疫情新常態下，更應依循醫生建議，保持健康生活習慣及接受適切治療。
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（資料由王靜嫻醫生提供）