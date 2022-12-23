接骨點炎 — 無故膊頭,手肘,腳踭痛或是脊椎關節炎警號?

「接骨點炎」對很多人來說可能是從未聽過的疾病，但其病徵卻十分常見且易被忽略，例如膊頭、手肘、腳踭痛，不少人誤當只是一般扭傷、五十肩或網球肘，一旦延誤治療，關節受損及功能減退將不可逆轉，如無故出現相關病徵，應及早向風濕病專科醫生求診。 接骨點炎可致關節結構性受損 接骨點炎其實是脊椎關節炎的一種，所謂接骨點，是指韌帶連接骨骼的位置；脊椎關節炎屬免疫系統病，患者的自身免疫系統會錯誤攻擊接骨點，而常見受攻擊的接骨點位置包括膊頭、膝蓋、腳踭及手肘，受攻擊的接骨點會不斷發炎，患者除感到痛楚，更可引致關節結構性受損，令其功能變弱，包括活動幅度減低及難以發力。

脊椎關節炎易被低估延醫 無故關節發炎應立即求醫 風濕病專科醫生王靜嫻醫生表示：「接骨點炎的徵狀與關節痛相似，而且脊椎關節炎的發病年齡相對較輕，不少患者忽略相關警號，低估自己病情，及至出現嚴重徵狀時才求醫，或已造成不可逆轉的傷害。」 事實上，脊椎關節炎可影響身體不同器官及部位，除了接骨點炎，中軸性關節炎、周邊關節炎、虹膜炎及韌帶發炎等亦十分常見。患者的發病情況因人而異，不一定於脊椎首先發病，可以是周邊關節、或是不同器官或部位同時受免疫系統攻擊等；因此若無故關節發炎，感到紅、腫、熱、痛，應立即向風濕病專科醫生求醫。