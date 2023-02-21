控制濕疹 終有覺好瞓

濕疹是相當常見的皮膚問題，而港大研究更指近年發病率有上升趨勢。中度至嚴重的濕疹除了皮膚痕癢、紅腫、脫皮之外，更有可能影響睡眠質素和人際關係。29歲的蘇先生便有此經歷，幸現時得到適切治療，病情得以控制。 蘇先生自小受濕疹問題困擾，不過當時情況較輕微，至踏入職場，遇上工作壓力而令濕疹病情加劇。「除了皮膚痕癢，手掌更長滿水泡，握拳便會有滲液。晚上睡覺也會『痕醒』三數次，大大影響睡眠質素；睡覺時的脫皮和出血情況也令伴侶不滿，隔天便要換床單。」

影響睡眠及社交 皮膚科專科醫生胡惠福指出，「不少患者因痕癢而影響睡眠，繼而令日常工作、學習表現下降。另一方面，患者的人際關係也可能較差，有三分一至一半成年患者會因外貌避免社交活動，近四成兒童和青少年患者曾受欺凌。」可想而知患者的情緒健康也會受影響，無論是焦慮症、抑鬱症、企圖自殺的風險都會較高。蘇先生亦坦言曾遭遇不少不友善的目光，又因為皮膚較紅，工作時曾被客人誤以為「晨早流流就飲酒」。 保持皮膚滋潤 治療濕疹不只用藥，日常生活的細節也同樣重要。胡惠福解釋，「患者要經常使用滋潤的用品，以保持皮膚滋潤。同時要遠離致敏原，例如家居要經常保持清潔，避免接觸塵蟎和霉菌；或者依從醫生的指示戒口。」另外，醫生或處方外用類固醇藥膏作局部控制，惟不能長期使用，會引起皮膚變薄的副作用；如濕疹範圍較廣，則可用口服免疫抑制劑、白介素4、白介素13，或近年較新的生物製劑、口服JAK抑制劑等。