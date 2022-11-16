控制血壓都可以抗疫？

高血壓是感染新冠病毒後出現重症的風險因素之一，最新研究顯示，如果血壓處於高水平，即上壓超過150毫米水銀柱(mmHg)或下壓高過90mmHg，染疫後需要住院及死亡的風險，比血壓正常的人高出近倍，因此控制血壓可能是減少重症的方法之一。

高血壓重症風險較高

根據該項由劍橋大學進行、並刊載在《PLOS One》的研究，對於患有高血壓的人，若血壓高於150/90mmHg，出現重症的風險明顯比血壓正常者(120/80mmHg)為高，尤其是血壓控制愈差，則染疫後住院及死亡風險都明顯較高。