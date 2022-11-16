控制血壓都可以抗疫？

高血壓是感染新冠病毒後出現重症的風險因素之一，最新研究顯示，如果血壓處於高水平，即上壓超過150毫米水銀柱(mmHg)或下壓高過90mmHg，染疫後需要住院及死亡的風險，比血壓正常的人高出近倍，因此控制血壓可能是減少重症的方法之一。
高血壓重症風險較高
根據該項由劍橋大學進行、並刊載在《PLOS One》的研究，對於患有高血壓的人，若血壓高於150/90mmHg，出現重症的風險明顯比血壓正常者(120/80mmHg)為高，尤其是血壓控制愈差，則染疫後住院及死亡風險都明顯較高。
應定期檢查
專家指出，近半數患有高血壓的人從來未察覺問題，也沒有接受治療，以致未能及早處理血壓過高的問題，令他們更容易受到威脅。幸而只要控制好血壓，就可以減低感染新冠後出現重病的風險，建議大眾應定期檢查血壓，然後採取方法妥善控制。
血壓分4階段
根據美國食品及藥物管理局，以及疾控中心的指引，正常血壓應低於120/80mmHg；介乎120/80mmHg至129/89mmHg之間則視為前期高血壓，未需要治療；若超過130/80mmHg屬於第一階段高血壓；140/90mmHg或以上就屬於第二期高血壓，需要及早治療和控制。