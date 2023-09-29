控制血壓、膽固醇 切忌自行校藥

心血管疾病是全球頭號殺手，當中心臟病亦是本港最常見致命疾病的第三位。要避免心臟病發、中風等嚴重疾患，高血壓和高膽固醇患者的風險因素控制尤其重要，調查卻發現部分患者曾自行加減或停藥，甚至到藥房配藥代替覆診。
香港心臟專科學院院長、世界心臟日2023籌委會聯席主席梁達智醫生指出，高血壓和高膽固醇是心臟病的最主要高危因素，高血壓會破壞血管、減低血管彈性；高膽固醇則會積聚於血管內形成粥樣斑塊，減低心臟的血液和氧氣供應，「這問題極之常見，本港18至64歲成年人，逾半有膽固醇過高或高膽固醇；近三成人有血壓升高或高血壓問題，威脅超過300萬港人。」
增加死亡風險
為了解有關患者對血壓和膽固醇藥物的認知，香港心臟專科學院作出問卷調查，發現11%受訪者曾自行加減藥物分量、10%曾自行停藥，主要原因是認為自己病情已控制於理想水平，或者擔心長期用藥有副作用。梁達智指，若自行減服高血壓藥，血壓不受控或影響腎臟，「過往研究發現，獲處方降膽固醇藥而一年內停服的話，死亡風險會增加25%。」
另一方面，有一成患者會自行買藥代替覆診。「覆診可讓醫生跟進病情，知道患者對藥物反應和有否出現併發症，從而調整藥物和治療方案。」
混淆醫護人員判斷
病人組織關心您的心執行委員會委員黃志華也眼見不少病友自行校藥，「他們確診首一至兩年通常會依足指示用藥，但日子久了，身體出現一些小毛病時，就會上網搜尋、問朋友，卻不會問醫生，以為是藥物問題便自行停藥或減少劑量，結果令病情變得波動。部分亦會因年長、太多藥物而忘記用藥。」梁達智補充，「醫生若不知道病人自行停藥，或會見未能控病而加藥，幾個循環之後，如病人出事入院，會混淆了醫護人員的判斷，當病人服用加藥後的劑量，反令血壓太低。亦曾有沒服用血壓藥的個案，因為感染等的原因誘發血壓飆升而發生出血性中風。」
存在用藥謬誤
調查同時發現患者存在不少用藥上的謬誤，香港心臟專科學院會董、世界心臟日2023籌委會委員盧家業醫生逐一折解。
‧83%受訪者以為長期服藥影響肝腎功能：藥物雖對肝、腎有負擔，但一般會在患者可承擔範圍；本身肝、腎功能較差者，醫生會再作調整，並密切監察。相反不服藥的話，高血壓對腎臟破壞更大，增慢性腎病和洗腎風險。
‧67%受訪者以為一開始食藥便要食一世：首先降血壓及降膽固醇藥不存在依賴性，若按時服藥、適量運動、均衡飲食、減重並病情受控後，有機會可減藥，視乎個別的風險因素，部分患者更可完全停藥。
增加溝通
有助依從性
盧家業建議醫護與病人增加溝通，有助用藥依從性，病人若有疑問亦可提出。另外，醫生或病人機構等可提供更多心臟病和用藥資訊，加強公眾教育。心臟專科學院為世界心臟日舉辦多場心臟健康講座，10月23日更有世界心臟日2023健心跑暨心臟健康嘉年華，有興趣人士不妨報名參加。網址：http://hkhearthealth.com/world-heart-day