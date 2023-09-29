控制血壓、膽固醇 切忌自行校藥

心血管疾病是全球頭號殺手，當中心臟病亦是本港最常見致命疾病的第三位。要避免心臟病發、中風等嚴重疾患，高血壓和高膽固醇患者的風險因素控制尤其重要，調查卻發現部分患者曾自行加減或停藥，甚至到藥房配藥代替覆診。 香港心臟專科學院院長、世界心臟日2023籌委會聯席主席梁達智醫生指出，高血壓和高膽固醇是心臟病的最主要高危因素，高血壓會破壞血管、減低血管彈性；高膽固醇則會積聚於血管內形成粥樣斑塊，減低心臟的血液和氧氣供應，「這問題極之常見，本港18至64歲成年人，逾半有膽固醇過高或高膽固醇；近三成人有血壓升高或高血壓問題，威脅超過300萬港人。」

增加死亡風險 為了解有關患者對血壓和膽固醇藥物的認知，香港心臟專科學院作出問卷調查，發現11%受訪者曾自行加減藥物分量、10%曾自行停藥，主要原因是認為自己病情已控制於理想水平，或者擔心長期用藥有副作用。梁達智指，若自行減服高血壓藥，血壓不受控或影響腎臟，「過往研究發現，獲處方降膽固醇藥而一年內停服的話，死亡風險會增加25%。」 另一方面，有一成患者會自行買藥代替覆診。「覆診可讓醫生跟進病情，知道患者對藥物反應和有否出現併發症，從而調整藥物和治療方案。」