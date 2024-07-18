控好血糖 預防糖尿上眼

糖尿病可以引起很多併發症，惟一般人只留意腎病及心臟病，「糖尿上眼」卻被忽視。35歲的張小姐患糖尿病十多年，惟疫情期間中斷覆診和治療。直至去年懷孕因血糖水平超標才再次接受治療，不過今年3月，眼睛出現飛蚊，更一度失去視力。

眼科專科醫生姚沛良表示，當血液中的糖分過高，紅血球黏著糖分，便易令視網膜血管受傷、阻塞，衍生糖尿病視網膜病變(糖尿上眼)問題，「據統計數字，八成一型糖尿病患者在發病15年後會糖尿上眼；亦多達32%二型糖尿病患者確診時已有糖尿上眼問題。」