控心跳、防中風 治療心房顫動

心臟科專科醫生朱敏華表示，心房顫動(房顫)是心律不正的一種，由於心房快速而不規則地跳動，發作時每分鐘心跳可以超過200下。心跳時快時慢，可以導致心悸、氣促、頭暈眼花及有氣無力等症狀，嚴重可引發暈眩甚至昏迷。

突然頭暈眼花、心悸胸悶，以為是心臟病發？其實也可能是心房顫動令心跳紊亂所產生的症狀。未有及時發現和治療更可隨時誘發中風、心臟衰竭，甚至死亡。及早診斷、預防中風，藥物治療以及微創房顫消融術，對於控制病情非常重要。

手術助回復正常心率

朱敏華指，血流不暢順會令血液容易滯留及凝固成血塊。這些血塊一旦走入大腦阻塞血管即可引發中風，因此房顫患者發生中風的機會比一般人高5倍之多，心臟衰竭的死亡風險亦高3倍。

為防範房顫的破壞力，治療需要從兩方面入手，一來要穩定心跳，二則要預防中風。朱敏華稱，「藥物或手術都可減少心跳紊亂，手術是透過截斷引起房顫的不正常訊號傳遞而令心律回復正常。這類手術由過往使用射頻消融術，發展至近年的冷凍球囊技術以及脈衝場消融術，不但手術時間縮短近半，術後嚴重併發症的機會更大幅降低。」

薄血藥減中風

預防中風則需要使用俗稱薄血藥的口服抗凝血藥物作治療。傳統薄血藥為「華法林」，患者需要頻密覆診及驗血以調校藥物，而且與很多食物及藥物都會相沖，以致患者「每餐食幾多條菜都要數住，不能多也不能少」，以免影響藥效。至於新型薄血藥則較少有相沖問題，亦毋須驗血及校藥，出血等風險也比傳統藥物為低。惟未必適合二尖瓣狹窄或換置機械心瓣患者使用，醫生會根據個別患者的病況和需要建議合適的治療方案。

據估計，本港約有1%的人口患有房顫，即全港至少約有7萬名患者。不過，朱敏華指房顫是一種不容易診斷的疾病，因症狀不太明顯，加上房顫在早期大多屬偶發性，心亂跳只是間中出現，導致醫生有時也未必能即時作出診斷。