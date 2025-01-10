推吞觸 自我檢查甲狀腺癌

甲狀腺的主要功能是分泌甲狀腺荷爾蒙，調節身體的新陳代謝，惟亦有癌變的可能。甲狀腺癌患者以女性為主，大部分生長較慢(退行發育甲狀腺癌除外)，治愈率高，患者應積極治療，勿以為頸部腫塊只是「痰火核」而延誤診治。 臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍表示，「甲狀腺癌分為乳頭狀(Papillary)、濾泡狀(Follicular)、髓樣癌(Medullary)及退行發育癌(Anaplastic)，前兩者較常見，佔90%個案；髓樣癌較常見於一些家族遺傳疾病；至於退行發育癌則發展迅速，一旦發現屬於此類的話，無論腫瘤大小都界定為第四期。」

頸部無痛腫塊 甲狀腺癌成因並未完全明確，但如果曾接觸大量輻射，如年幼是接受過頭頸部放射治療、受核洩漏影響、家族遺傳、飲食長期缺碘等，風險則會較高。早期甲狀腺癌患者未必感到明顯徵狀，而隨著腫瘤愈來愈大，可能會引致頸部無痛硬塊、聲音持續沙啞、頸痛或喉嚨痛、吞嚥或呼吸困難、持續咳嗽、體重減輕等。另外，可用推、吞、觸3招自行檢查頸部，有懷疑便要求醫。 推 用大拇指+四指，輕推頸部，並注意是否有腫脹的感覺。 吞 做吞口水的動作，觀察鏡中頸部的外觀，尤其喉核下方，在吞嚥的過程中是否有隆起凸出。 觸 以兩手從前往後或由後往前，沿著頸部檢查甲狀腺對稱性，及有否出現硬塊。

大多早期發現 幸而大部分甲狀腺癌生長緩慢，發現時多達七成以上為第一期，治療方法多數包括手術，將甲狀腺切除。戴燕萍解釋，「甲狀腺後面有兩條聲帶的神經線，所以切除甲狀腺有可能會影響到聲帶，常見是術後一段時間聲沙，但大部分都可復原。」而為減少對聲線的影響，很早期個案而情況又許可的話，會只切除一邊甲狀腺。「當患者是歌手，或者職業與用聲線有很大關係的話，這個副作用一定要跟病人解釋清楚。」 放射性碘追蹤癌細胞 手術之後，若確定屬於很早期，治療就此結束，之後只須定期監察；如果醫生認為復發風險較高，例如腫瘤本身較大、分布在甲狀腺不同位置，甚至侵蝕到甲狀腺以外，就需要放射性碘治療，追蹤身體內其他甲狀腺癌細胞並將之消滅。情況比較嚴重的患者，或須再加入體外放射治療。至於已出現擴散的個案，做完數次放射性碘治療發現控病情況不理想，現時也有標靶藥可用。 延長壽命兼保生活質素 一名五十多歲的女患者，因為骨痛求醫，才發現患上乳頭狀甲狀腺癌。當時頸部腫瘤已出現了兩、三年，但因為不痛而沒有重視。手術切除腫瘤後接受放射性碘治療，有效控制病情。4年間共接受了3次放射性碘治療，惟治療開始變得無效，故轉用標靶藥物。現時用藥已有19個月，病情仍然受控，生活質素也沒有影響。戴燕萍指，甲狀腺癌即使到出現轉移，也有藥物可以控制，延長生命，患者應積極樂觀面對。