推拿按到腹部硬塊以為宿便 竟然係西柚咁大肌瘤

30歲未婚OL小莉(化名)上月前往SPA美體店推拿紓壓，被按摩師發現腹部腫大硬塊提醒就醫，原以為是宿便，檢查後竟是13厘米大子宮肌瘤。小莉擔心開刀會影響往後生育，所幸在林口長庚醫院婦產科陳威君醫生妙手下，以無創HIFU手術成功消融八成肌瘤，長期便秘問題也一併改善，讓她直呼好險有發現！

推拿肚子按到腫塊 以為宿便竟是子宮肌瘤

小莉有定期推拿按摩習慣，日前按摩師按到肚子時，發現有硬塊起初以為是宿便，嘗試想把硬塊推掉，但硬塊太硬了，試過幾次後，按摩師直呼不對勁，建議小莉趕緊就醫。當晚開始，小莉開始感覺腹部硬塊悶痛脹，就近求醫後超聲波檢查，竟發現硬塊是子宮肌瘤。

陳威君醫師提到，在門診提到子宮肌瘤，不少人聽到都覺得，肚子裡長一顆瘤非常可怕，事實上，在女性生殖器官是很常見的良性腫瘤，盛行率接近50%，一般肌瘤約3至5厘米，但小莉的肌瘤已經13厘米大，接近一顆西柚大小。面對如此大的肌瘤，有醫生建議開刀手術取出肌瘤，但小莉尚未結婚，也擔心一但開刀手術會影響往後生育，怕只能剖腹產。